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Новости В Торонто решили, что дикие звери создают себе проблемы едой от человека
Фото: https://pikabu.ru/

В Торонто решили, что дикие звери создают себе проблемы едой от человека

Виктория Христова Мар 27, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи В Торонто решили, что дикие звери создают себе проблемы едой от человека отключены 30 Просмотров

 В крупнейшем городе Канады запретят кормить диких животных 

Запрет вступает в силу с 1 апреля, информирует канадский телевизионный канал CP24.

«По мнению чиновников из мэрии, новый запрет пойдет на пользу как людям, так и самим животным, поскольку в последнее время, по заверениям властей города, наблюдается рост негативных взаимоотношений между человеком и дикой природой», — отмечают корреспонденты.

Животных манит оставленная человек еда. В частности, это касается енотов, лис и койотов. Получив привычку получать питание таким образом, дикие звери создают себе проблемы, считают местные власти.

Кстати, хотя птиц кормить и не запрещают, власти города рекомендуют воздержаться и от этого, поскольку существует реальная угроза заражения птичьим гриппом.

 

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