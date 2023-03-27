В Торонто решили, что дикие звери создают себе проблемы едой от человека

В крупнейшем городе Канады запретят кормить диких животных

Запрет вступает в силу с 1 апреля, информирует канадский телевизионный канал CP24.

«По мнению чиновников из мэрии, новый запрет пойдет на пользу как людям, так и самим животным, поскольку в последнее время, по заверениям властей города, наблюдается рост негативных взаимоотношений между человеком и дикой природой», — отмечают корреспонденты.

Животных манит оставленная человек еда. В частности, это касается енотов, лис и койотов. Получив привычку получать питание таким образом, дикие звери создают себе проблемы, считают местные власти.

Кстати, хотя птиц кормить и не запрещают, власти города рекомендуют воздержаться и от этого, поскольку существует реальная угроза заражения птичьим гриппом.