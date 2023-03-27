Девять из десяти жителей Канады (89%) говорят, что их страна является безопасным местом для жизни; вдвое меньше говорят об этом в США (43%), показало новое международное исследование канадского некоммерческого института Ангуса Рида, результаты которого были опубликованы 23 марта.

«Американцы и канадцы неразрывно связаны как крупнейшей международной границей, так и культурой, которая часто пересекается, даже сохраняя различия. И хотя обе страны сталкиваются с проблемами в рамках своего собственного политического и социального дискурса, канадцы, похоже, имеют преимущество с точки зрения гармонии, которую они ощущают дома, даже если она не является единодушной», — анализируют результаты специалисты института.

В целом, четверо из пяти канадцев (78%) говорят, что в их стране — гуманное общество, и только каждый третий американец говорит то же самое (36%). Девять из десяти жителей Канады говорят, что они живут в безопасной стране (89%), в то время как вдвое меньше — два из пяти (43%) — говорят об этом в США. Кроме того, 62% жителей Канады говорят, что их страна вносит позитивный вклад в мировые дела, и лишь 39% американцев говорят так же.

Также канадцы гораздо чаще говорят, что их система правления хороша, чем американцы, но все же только 51% считают так (34% в США). Что также примечательно в этих данных, так это благоприятное мнение американцев о Канаде по сравнению с их собственной страной. По каждому опрошенному пункту американцы с большей вероятностью относятся к Канаде благосклоннее, чем к своей собственной стране.

Наиболее ярко это проявляется в двух областях. Две трети американцев считают Канаду безопасной страной (64%), в то время как 43% считают таковой собственное государство. Кроме того, более половины (56%) считают Канаду гуманной страной, что на 20 пунктов больше, чем в США (36%).

После пандемии COVID-19 и проблем, которые она создала в обществе, взгляды канадцев на свою собственную страну, похоже, улучшаются. По сравнению с январем 2022 года процент канадцев, считающих свою страну гуманной (+15), процветающей (+7) и безопасной (+4), увеличился.