Канада наложила новые санкции на Иран

Еще восемь физических лиц и два юридических лица внесли в список антииранских санкций власти Канады, сообщается в опубликованном 27 марта сообщении на сайте канадского МИД.

Оттава обвиняет фигурирующих в списке лиц в грубых нарушениях прав человека в Тегеране, в курдских и азербайджанских районах на севере Ирана. Они якобы причастны к производству БПЛА и баллистических ракет.

В список занесены командующий силами Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране Хасан Хассанзаде, командующий силами КСИР в провинции Ардебиль Голамхоссейн Мохаммади Асл, заместитель командующего оперативным командованием КСИР Аббас Нилфорушан, начальник полиции Тегерана Аббас-Али Мохаммадиан.

Кроме того под санкции попали директор компании Qods Aviation Industries Гассем Дамавандян, директор иранской Организации аэрокосмической промышленности Надер Хун Сиаваш. Из компаний в санкционный список Канада занесла «Имен санат заман фара» и организацию Ravin Academy.

Отметим, ранее Оттава добавила в санкционный список иранские компании Shahed Aviation Industries и Qods Aviation Industries. Они производят БПЛА «Шахед» и «Мохаджер-6».