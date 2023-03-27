Недвижимость: доступность и предложение остаются серьезными проблемами в 2023 году

Анализ коммерческой недвижимости подчеркивает нагрузку, оказываемую на многоквартирный сектор из-за нехватки предложений

Согласно новому отчету, в то время как в перспективах коммерческой недвижимости на 2023 год появляются “зеленые всходы”, серьезные проблемы с доступностью жилья, вероятно, продолжат подталкивать канадцев к сектору многоквартирной аренды и подчеркивать нехватку предложения в этой сфере.

Компания CBRE, предоставляющая услуги в сфере коммерческой недвижимости, сообщила в своем обзоре рынка недвижимости Канады за год, что в условиях падения доступности до более чем 30-летнего минимума аренда стала единственным вариантом для множества семей, а это означает, что спрос, похоже, продолжит превышать предложение на рынке многоквартирных домов.

Марк Михан, директор по исследованиям подразделения CBRE, сказал канадскому специалисту по ипотечным кредитам, что заоблачная стоимость жилья в Канаде представляет собой “очень серьезную” проблему, которая демонстрирует незначительные признаки улучшения.

“Я думаю, все сводится к следующему: какими городами мы хотим быть?” – сказал он. “Хотим ли мы подражать Сан-Франциско и Гонконгу в мире, где, по сути, жилье недоступно медсестрам, пожарным, строителям и торговцам?

“Я думаю, что поскольку спрос продолжает превышать предложение, это вызывает реальную проблему с социальной точки зрения, и нам также необходимо пересмотреть способы, которыми мы пытаемся решить эту проблему – я не думаю, что политика и изменения, которые влияют на спрос, действительно исправят ситуацию с предложением”. уравнение, потому что сторона предложения в уравнении – это действительно то, чего нам не хватает”.

По словам Михана, целевые показатели иммиграции на ближайшие годы, согласно которым Канада будет принимать более 400 000 вновь прибывших в год до 2025 года, также могут усилить внимание к этим проблемам предложения, особенно с учетом того, что национальное жилищное агентство, Канадская ипотечная и жилищно–строительная корпорация (CMHC), указало на быстрые темпы покупки жилья по всей стране. необходим к 2030 году для удовлетворения острого текущего и будущего спроса.

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Ольга Успенская

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