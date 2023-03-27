Канадская провинция остановила открытие новых прибрежных рыбных ферм

Заявки на открытие лососевых садковых ферм не будут рассматриваться до разработки системы классификации прибрежных районов, сообщил министр рыболовства и аквакультуры Новой Шотландии Стив Крейг .

Заявки на открытие лососевых садковых ферм не будут рассматриваться до разработки системы классификации прибрежных районов, сообщил министр рыболовства и аквакультуры Новой Шотландии Стив Крейг .

Крейг сообщил, что есть компании, заинтересованные в новых участках, но департамент приостановил любую работу по выдаче разрешению. «Я сказал им, что не позволю ничего из этого… пока мы не проведем классификацию прибрежных районов», — сказал Крейг.

Классификация прибрежных районов нужна, чтобы определить, какие участки береговой линии наиболее подходят для разведения рыбы, а каких следует избегать по экологическим причинам. Крейг сказал, что процесс подачи заявок будет приостановлен до тех пор, пока это исследование, проводимое Центром морских прикладных исследований, не будет завершено.

Садковое рыбоводство в последние годы вызывает много споров в Канаде. Экологи стремятся сократить количество рыбных ферм в Новой Шотландии. С 2021 года, когда к власти пришло новое правительство, в Новой Шотландии не было выдано ни одного разрешения на открытие рыбной фермы.

«В течение нескольких лет в Новой Шотландии наблюдался очень скромный рост аквакультуры. Спрос со стороны покупателей на свежую, питательную и недорогую пищу резко возрос», — говорится в сообщении компании Cooke Aquaculture. Компания стремится расширить свою деятельность и открыть несколько предприятий.

Крейг заявил, что не одобрит новых заявок на открытие рыбных ферм. Проект описания и картографирования береговой линии Новой Шотландии, рассчитан на 3,5 года.