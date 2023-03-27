Закон запрещает обычным жителям принимать меры, из-за которых может пострадать целостность бандитов

Как хулиганьё довело семейную пару, как супруги, в конце концов, ответили и что теперь им за этот ответ будет.

Новость пришла из района Куртенэй (Courtenay), что находится на острове Ванкувер, в Британской Колумбии. К сожалению жители Квебека никак не могут быть уверены в том, что их такое развитие событий не коснётся, поэтому возьмите на заметку:

В течение нескольких лет семейная пара из Куртенэй страдала от бесчинств хулиганья. Нет, речь не шла о нападениях на семью, о бросании каких-нибудь предметов или ругани. Просто регулярно группа оболтусов подбегала по ночам к дому супругов и наносила по входной двери резкий удар ногой. После чего придурки с гоготом разбегались. Супруги, разумеется, просыпались, и в первый раз они вообще решили, что дом загорелся и ударами по двери их о пожаре предупредили соседи.

Хулиганские действия продолжались четыре года! Не каждый день, даже не каждый месяц, но регулярно. И каждый раз, когда подонки решали вновь напасть на двери, действие длилось не менее недели. Потом вновь всё затихало. Семья установила видеокамеры, но нападавшие носили маски, опознать их не удалось. Полиция отмахнулась — велика ли беда.

Подобным нападениям подвергались и соседи. Жители уверены, что речь о каком-то вызове (challenge), на который реагирут участники TikTok, где нет недостатка в малолетних идиотах, с радостью подхватывающих любую дурную инциативу.

Наконец, терпение супругов иссякло и они протянули у порога леску с рыболовецкими крючками — муж рыбак, у него снастей в запасе много.

В первую же ночь очередной герой, подбежавший к двери с намерением ударить по ней, попался на крючки. Он рухнул на ступеньки с криком, запутался в леске и истошно орал от боли и страха. На звуки выскочили муж и жена, и тут хулиганьё на них напало и стало избивать фонариками, после чего бандиты удрали. У мужа явные следы побоев на ногах и руках, у жены синяк под глазом и глубокая царапина на лице.

Тут полиция спохватилась, взялась за дело и быстренько обнаружила двоих громил — обоим по 16 лет. Их могут привлечь к ответственности (так сформулировано сообщение – «их могут привлечь к ответственности за избиение»). А могут и не привлечь — дети же, обычные детские шалости. Не надо быть злыми и наказывать детишек, верно ведь?

А вот супружескую пару привлекут по всей строгости закона! Потому что установка устройств (капканов, силков и прочего), направленных на нанесение физического вреда человеку, является преступлением. Надеемся, пара пояснит в ходе следствия, что никаких капканов не ставила, просто муж, заядлый рыбак, разложил на ступеньках леску дабы просушить её, а крючки подсушивал, чтоб те не заржавели. Ступеньки — его частная собственность, территория тоже. Он же не виноват, что границы были нарушены и кто-то наступил на принадлежности. Он даже предупреждение вывешивал, куда оно делось, понятия не имеет, наверно, ветер сорвал, виноват.

Не отрицая правомерности закона о запрете ставить капканы на людей, всё же желаем всем тем, кто осуждает владельцев дома, на себе испытать то, что выпало на долю супругов. После этого пусть осуждают за «жестокость».