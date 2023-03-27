Что такое “политика правильных цен”, действующая в Квебеке, чем она полезна потребителям

Несколько слов о политике правильных цен (politique d’exactitude des prix) – контроле за ценами.

Знаете ли вы, что Квебек — это единственная провинция Канады, в которой действует программа «Политики правильных цен» (Politique d’exactitude des prix – можно назвать систему и “политикой точных цен”), утверждённая правительством и обязательная к исполнению всеми заведениями, продающими товары.

В этой программе много детальных пояснений по поводу политики цен в Квебеке. Например, если в ценнике на полке указана одна цена, а в чеке была выбита цена выше указанной, покупатель имеет право на получение этого продукта бесплатно, если его цена менее 10 долларов. Если же цена продукта превышает 10 долларов, то покупатель имеет право на скидку на эту сумму (10 долларов) при оплате товара. Необходимо уточнить, что если вы покупаете несколько одинаковых продуктов, а ошибка относится ко всем этим покупкам, то у вас есть право получить лишь одну единицу товара бесплатно или со скидкой, а не на все. Необходимо помнить также, что есть и исключения из этого правила — например, оно не относится к табачным изделиям, к одежде, к некоторым лекарствам, к коровьему молоку (в этом случае цена регламентирована на уровне правительства, и возможная ошибка в счёте не зависит от конечного продавца — он не может вставить собственную цену).

Все коммерсанты Квебека обязаны афишировать текст Политики правильных цен неподалёку от касс (термин «неподалёку» – à proximité – не уточняется, но, разумеется, покупателям должно быть удобно ознакомиться с текстом и он должен быть ясно виден потребителям, которые расплачиваются за купленный товар).

Не забудьте, что все магазины Квебека обязаны выставлять цену каждого товара. Но этикетка может быть либо приклеена к конкретному продукту, либо выставлена на полке перед продуктом, с чётким указанием названия его и с кодом. Все магазины обязаны предоставлять покупателям возможность проверить код с помощью оптического устройства считывания кодов (как правило, в крупных сетях такие устройства установлены в зале).

К сожалению, цены на продукты растут и никогда не будет лишним проверить правильность цены и выполение магазином или продовольственной лавкой требований Закона — в данном случае требований Политики точных (правильных) цен.