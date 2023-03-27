Индустрия туризма приобретает всё более важное значение для Квебека

Новый бюджет Квебека уделяет значительное место туристической отрасли – на её развитие выделяются крупные средства

Правительство Квебека решило поддержать туризм и считает, что привлечение туристов в Квебек принесёт неплохие доходы.

Бюджет, представленный правительством Квебека, вызвал серьёзные дискуссии, и многие не согласны с теми или иными его положениями, но в том, что касается внимания, уделённого в бюджете туристической отрасли, в принципе, разногласий нет. Есть несогласие с отдельными положениями программы, но эти споры не принципиальны, а, скорее, направлены на уточнение намеченных расходов.

В общем, туристическая отрасль и все те, кто имеет отношение к туризму — от отелей до музеев, от ресторанов до экскурсионных компаний, предлагающих поездки по городу или по рекам, бюджетом довольны.

Во-первых, бюджет предусматривает выделение 40 миллионов долларов в поддержку индустрии туризма. Эта цифра рекордна даже если не забывать об инфляции. Правильство направляет эти деньги на улучшение инфраструктуры (например, на улучшение причалов для корабликов, совершающих обзорные прогулки, но это лишь маленькая часть вложений).

Ежегодно Квебек будет выделять 15 миллионов долларов на развитие инфраструктур, связанных с туризмом, на строительство, ремонт, поддержание туристисческих достопримечательностей провинции и на рекламу их. На рекламу Квебека за рубежом (в Европе, США, Азии) выделяется 21 миллион долларов.

Более того, правительство приняло решение не свёртывать Программу помощи туристической отрасли в связи с пандемией. В ближайшие два года дополнительно к туристическому разделу бюджета будет выделено 39 миллионов долларов — повторяем, что это отдельная статья расходов, она не относится к графе «поддержка туристической отрасли вообще», это лишь пандемийные меры.

Отдельно бюджет предусматривает и выделение 15 миллионов долларов в поддержку так называемого «делового туризма», включая приглашение иностранным бизнесменам посетить Квебек и ознакомиться с его возможностями в сфере бизнеса за счёт провинциального бюджета. Такая программа принимается далеко не в первый раз, но выделенные средства тоже рекорды. В прошлом эта программа поддержки «делового туризма» зарекомендовала себя весьма положительно.

Выделяются также средства на туризм работников предприятий (поддержка экскурсий работников в выходные дни, поддержка регионального авиатранспорта и т. д.).

Если пункты бюджета, связанного с финансированием туристической отрасли будут выполнены, то туризм займёт гораздо более важное место в экономике провинции, чем в былые годы.