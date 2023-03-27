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Новости МИД Индии вызвал представителя Канады, реагируя на протесты сикхов

МИД Индии вызвал представителя Канады, реагируя на протесты сикхов

Виктория Христова Мар 27, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи МИД Индии вызвал представителя Канады, реагируя на протесты сикхов отключены 83 Просмотров

В Канаде самая высокая численность сикхов за пределами их родного штата Пенджаб в Индии.

МИД Индии вызвал представителя Канады, чтобы выразить озабоченность протестами сикхов в Ванкувере, требующих создания независимого сикхского государства, следует из сообщения ведомства от 26 марта.

Индия пошла на этот шаг из-за протестов сикхов возле посольства Индии в Ванкувере.

«Ожидается, что канадское правительство предпримет все необходимые шаги для обеспечения безопасности наших дипломатов и наших дипломатических помещений, чтобы они могли выполнять свои обычные дипломатические функции», — говорится в сообщении индийского МИД.

В Канаде самая высокая численность сикхов за пределами их родного штата Пенджаб в Индии.

Протесты начались после того, как 21 марта индийская полиция предприняла попытки задержать сикхского проповедника Амритпала Сингха из опасений, что его разговоры о независимости сикхов приведут к кровопролитию, как это происходило в начале 1990-х годов.

 

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