Канада согласилась на продление деятельности на МКС до 2030 года

Продлить деятельность на Международной космической станции (МКС) до 2030 года согласилось правительство Канады.

Продлить деятельность на Международной космической станции (МКС) до 2030 года согласилось правительство Канады.

«Премьер-министр Трюдо согласился расширить обязательства Канады в отношении Международной космической станции (МКС)», — говорится в заявлении правительства Канады.

Напомним, США объявили в конце 2021 года о своем намерении продлить работу МКС до 2030 года. Отметим, ранее сообщалось о том, Роскосмос одобрил продолжение работы на станции до 2028 года.

Напомним также, ранее согласованной датой окончания эксплуатации МКС является 2024 год.

Затопление Международной космической станции (МКС) в конце срока ее службы является ошибкой. Об этом заявил Рон Лопес директор Astroscale US — компании занимающейся уборкой космического мусора.

«По мере развития технологий, безусловно, в следующем десятилетии мы дойдем до того, что сможем повторно использовать и перерабатывать многие из этих материалов», — сказал Рон Лопес.

«Вместо того, чтобы позволить МКС сгореть и потерять всю эту экономическую ценность, вы отправляете его в литейный цех в космосе и перерабатываете в сырье», – добавил он.

Отметим, ранее сообщалось о том, что NASA планирует разработать буксир, который поможет свести станцию с орбиты в конце ее срока службы в 2030 году.