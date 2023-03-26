Канада согласилась на продление деятельности на МКС до 2030 года

Продлить деятельность на Международной космической станции (МКС) до 2030 года согласилось правительство Канады.
«Премьер-министр Трюдо согласился расширить обязательства Канады в отношении Международной космической станции (МКС)», — говорится в заявлении правительства Канады.
Напомним, США объявили в конце 2021 года о своем намерении продлить работу МКС до 2030 года. Отметим, ранее сообщалось о том, Роскосмос одобрил продолжение работы на станции до 2028 года.
Напомним также, ранее согласованной датой окончания эксплуатации МКС является 2024 год.
Затопление Международной космической станции (МКС) в конце срока ее службы является ошибкой. Об этом заявил Рон Лопес директор Astroscale US — компании занимающейся уборкой космического мусора.
«По мере развития технологий, безусловно, в следующем десятилетии мы дойдем до того, что сможем повторно использовать и перерабатывать многие из этих материалов», — сказал Рон Лопес.
«Вместо того, чтобы позволить МКС сгореть и потерять всю эту экономическую ценность, вы отправляете его в литейный цех в космосе и перерабатываете в сырье», – добавил он.
Отметим, ранее сообщалось о том, что NASA планирует разработать буксир, который поможет свести станцию с орбиты в конце ее срока службы в 2030 году.