Бамия и рецепты блюд с бамией

Бамия и рецепты блюд из бамии

Что такое бамия несколько рецептов: бамия с ветчиной и сливками, бамия запечёная, бамия тушёная, жареная бамия.

Бамия, она же окро, она же гомбо. Согласно заявлениям археологов (археологи – это такие люди, гоняются за сокровщами и инопланетянами – самый известный, Индиана Джонс), бамия – самый первый овощ, который стал выращиваться человеком – семена бамии найдены на самых древних стоянках первобытного человка.

Растет бамия на всех континентах планеты, в средне-жарком климате. К примеру, в средиземноморских странах, где её часто туристам предлагают, а те, если из северных стран, нос воротят, бояться попробовать. А зря. Можно бамию заказать (повторю, что иногда бамию называют окро, иногда гомбо).

Бамия выглдяет эдаким стручком – наполовину горох, наполовину сладкий болгарский перец, хотя размеры поменьше – с палец длиною, не больше.

Стручки нежные. Если купили бамию в магазине, то часто они покрыты тонкими волосками, как бы пушистые. Эти волоски легко удалить, протирев тряпочкой. Кончики у стручков легко отламывются.

Если бамия хранится долго, то становится вялой и волокностой. Вообще-то, хранить долго ее нельзя, лучше купить и сразу же приготовить. В ресторанах предложат всегда свежую бамию, не волнуйтесь, потому что если она несвежая, то ее просто не приготовить, – из не выделяется тогда жидкость.

Едят бамию вареной! Перед приготовлением бамию бланшируют в кипятке, к которому добавлена самая малость лимонного сока или ложечка уксуса (на полкило бамии, которую залили кипятком так, чтобы он плоды покрыл).

Вкус у бамии пресный, но очень неплохо гармонирует с мясом – особенно, с бараниной. Также с рыбой. Можно добавлять в помидорные салаты. Сочетается с чесноком, с чили, с карри, с тмином.

Бамия с ветчиной и сливками

Готовим бамию с ветчиной и сливками:

Как всегда, начинается с нудной процедуры обрезания кончиков стручков. Стручков много – поликило, посему резать придется долго.

Опустить бамию в в кипящую соленую воду. Варить три минуты

Потушить в сковороде на ложке сливочного масла нарезанный кубиками лук – одна крупная луковица

Как только лук станет прозрачным, добавить в него 100 граммов ветчины, резаной кубиками (все процедуры – на среднем огне)

Приправить шалфеем, посолить, немного поперчить любым перцем на выбор

Залить сок половинки лимона

Залить половину стакана взбитых сливок

Через две минуты положить в массу вареную бамию и тушить, размешивая, еще минуты три

Добавить ложку столовую твердого тертого сыра, снова размешать, выключить огонь и оставить на плите еще на минуту, после чего снять.

Бамия запеченая

Про запеченые продукты и их недостатки (калорийно и жирно), равно, как и их достоинства (вкусно!), все знают.

Попробуем справиться с запеченой бамией – продукт не слишком калорийный, так сказать. Скорее, диетический. Посему, попытаемся сохранить фигуру и полакомиться вдоволь печеным блюдом.

Готовим бамию печёную:

Берем 300 граммов стручков бамиии, моем их, сушим, обрезаем кончики с обеих сторон (трудоемкая и нудная операция)

Нарезаем тонкими колечками пару стеблей лука-порея

Разогреваем на сковороде 5 ложек столовых оливкового масла и укладываем в него стручки бамии

Тушим бамию пять минут, достаем шумовкой, а в масло забрасываем рубленый лук, который тушим до мягкости

Берем 200 граммов помидоров-черри (маленькие такие), моем и удаляем плодоножки

Укладываем в плоскую форму, смазанную сливочным маслом, лук, бамию, помидоры, посыпаем солью и перцем по вкусу

Сверху кладем куски овечьего сыра или брынзы – граммов 150 (учтите, чем соленей сыр, тем меньше соли надо добавлять)

Взбиваем 3 яйца в половине стакана молока, заливаем овощи с сыром

Посыпаем кунжутом – немного (если есть, а если нет, то и не надо)

Запекаем минут 30 в духовке при 180 градусах Цельсия.

Тушеная бамия

Тушеные стручки бамии можно подавать как закуску или как гарнир к мясу. Это уж, как нравится. Лучше в холодном виде, кстати.

Как готовим бамию тушеную:

500 граммов стручков бамии

2 плотных мясистых помидора

2 крупные луковицы

2 зубчика чеснока

5 столовыех ложек оливкового масла

Столовая ложка винного или бальзамического уксуса

А теперь к делу:

Стручки бамии моем, обрзеаем их кончики и варим в соленой воде мину пять, после чего воду сливаем Оливковое масло разогреваем в сковороде и тушим в нем лук – нарезанный полосками и кружочками Как только лук стал прозрачный, добавляем в него помидоры и тут же кладем стручки бамии Через пять минут давим в смесь чеснок, солим, перчим Поливаем уксусом Закрываем сковороду крышкой м тушим минут десять бамию с луком и помидорами Посыпаем листиками базилика и подаем с мясом или как закуску – только пусть сначала остынет.

Жареные стручки бамии

Как известно, бамию можно жарить. Для этого надо взять примерно 400 граммов стручков бамии, помыть их, высушить, обрезать кончики стручков.

Взять стакан воды, слегка посолить, залить чайную ложку обычного уксуса.

Довести воду до кипения (в кастрюльке), варить бамию минуты три, затем слить воду.

Вывалять бамию в четырёх столовых ложках пшеничной муки, полвине чайной ложки соли, густо посыпать (примерно четверть, а то и половина чайной ложки) кайенским перцем.

Жарить стручки в сливочном масле минут пять. Затем огонь выключить, стручки посыпать тертым сыром.

Подается бамия, как закуска к горячим мясным блюдам.