Бамия и рецепты блюд с бамией

Бамия и рецепты блюд из бамии
Бамия, она же окро, она же гомбо. Согласно заявлениям археологов (археологи – это такие люди, гоняются за сокровщами и инопланетянами – самый известный, Индиана Джонс), бамия – самый первый овощ, который стал выращиваться человеком – семена бамии найдены на самых древних стоянках первобытного человка.
Растет бамия на всех континентах планеты, в средне-жарком климате. К примеру, в средиземноморских странах, где её часто туристам предлагают, а те, если из северных стран, нос воротят, бояться попробовать. А зря. Можно бамию заказать (повторю, что иногда бамию называют окро, иногда гомбо).
Бамия выглдяет эдаким стручком – наполовину горох, наполовину сладкий болгарский перец, хотя размеры поменьше – с палец длиною, не больше.
Стручки нежные. Если купили бамию в магазине, то часто они покрыты тонкими волосками, как бы пушистые. Эти волоски легко удалить, протирев тряпочкой. Кончики у стручков легко отламывются.
Если бамия хранится долго, то становится вялой и волокностой. Вообще-то, хранить долго ее нельзя, лучше купить и сразу же приготовить. В ресторанах предложат всегда свежую бамию, не волнуйтесь, потому что если она несвежая, то ее просто не приготовить, – из не выделяется тогда жидкость.
Едят бамию вареной! Перед приготовлением бамию бланшируют в кипятке, к которому добавлена самая малость лимонного сока или ложечка уксуса (на полкило бамии, которую залили кипятком так, чтобы он плоды покрыл).
Вкус у бамии пресный, но очень неплохо гармонирует с мясом – особенно, с бараниной. Также с рыбой. Можно добавлять в помидорные салаты. Сочетается с чесноком, с чили, с карри, с тмином.
Бамия с ветчиной и сливками
Готовим бамию с ветчиной и сливками:
- Как всегда, начинается с нудной процедуры обрезания кончиков стручков. Стручков много – поликило, посему резать придется долго.
- Опустить бамию в в кипящую соленую воду. Варить три минуты
- Потушить в сковороде на ложке сливочного масла нарезанный кубиками лук – одна крупная луковица
- Как только лук станет прозрачным, добавить в него 100 граммов ветчины, резаной кубиками (все процедуры – на среднем огне)
- Приправить шалфеем, посолить, немного поперчить любым перцем на выбор
- Залить сок половинки лимона
- Залить половину стакана взбитых сливок
- Через две минуты положить в массу вареную бамию и тушить, размешивая, еще минуты три
- Добавить ложку столовую твердого тертого сыра, снова размешать, выключить огонь и оставить на плите еще на минуту, после чего снять.
Бамия запеченая
Про запеченые продукты и их недостатки (калорийно и жирно), равно, как и их достоинства (вкусно!), все знают.
Попробуем справиться с запеченой бамией – продукт не слишком калорийный, так сказать. Скорее, диетический. Посему, попытаемся сохранить фигуру и полакомиться вдоволь печеным блюдом.
Готовим бамию печёную:
- Берем 300 граммов стручков бамиии, моем их, сушим, обрезаем кончики с обеих сторон (трудоемкая и нудная операция)
- Нарезаем тонкими колечками пару стеблей лука-порея
- Разогреваем на сковороде 5 ложек столовых оливкового масла и укладываем в него стручки бамии
- Тушим бамию пять минут, достаем шумовкой, а в масло забрасываем рубленый лук, который тушим до мягкости
- Берем 200 граммов помидоров-черри (маленькие такие), моем и удаляем плодоножки
- Укладываем в плоскую форму, смазанную сливочным маслом, лук, бамию, помидоры, посыпаем солью и перцем по вкусу
- Сверху кладем куски овечьего сыра или брынзы – граммов 150 (учтите, чем соленей сыр, тем меньше соли надо добавлять)
- Взбиваем 3 яйца в половине стакана молока, заливаем овощи с сыром
- Посыпаем кунжутом – немного (если есть, а если нет, то и не надо)
- Запекаем минут 30 в духовке при 180 градусах Цельсия.
Тушеная бамия
Тушеные стручки бамии можно подавать как закуску или как гарнир к мясу. Это уж, как нравится. Лучше в холодном виде, кстати.
Как готовим бамию тушеную:
- 500 граммов стручков бамии
- 2 плотных мясистых помидора
- 2 крупные луковицы
- 2 зубчика чеснока
- 5 столовыех ложек оливкового масла
- Столовая ложка винного или бальзамического уксуса
А теперь к делу:
- Стручки бамии моем, обрзеаем их кончики и варим в соленой воде мину пять, после чего воду сливаем
- Оливковое масло разогреваем в сковороде и тушим в нем лук – нарезанный полосками и кружочками
- Как только лук стал прозрачный, добавляем в него помидоры и тут же кладем стручки бамии
- Через пять минут давим в смесь чеснок, солим, перчим
- Поливаем уксусом
- Закрываем сковороду крышкой м тушим минут десять бамию с луком и помидорами
- Посыпаем листиками базилика и подаем с мясом или как закуску – только пусть сначала остынет.
Жареные стручки бамии
Как известно, бамию можно жарить. Для этого надо взять примерно 400 граммов стручков бамии, помыть их, высушить, обрезать кончики стручков.
- Взять стакан воды, слегка посолить, залить чайную ложку обычного уксуса.
- Довести воду до кипения (в кастрюльке), варить бамию минуты три, затем слить воду.
- Вывалять бамию в четырёх столовых ложках пшеничной муки, полвине чайной ложки соли, густо посыпать (примерно четверть, а то и половина чайной ложки) кайенским перцем.
- Жарить стручки в сливочном масле минут пять. Затем огонь выключить, стручки посыпать тертым сыром.
Подается бамия, как закуска к горячим мясным блюдам.