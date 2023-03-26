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Стручки бамии.

Бамия и рецепты блюд с бамией

Megan Jorgensen Мар 26, 2023 Меган Хорхенсен, Полезные продукты, Сам себе ресторан Оставить комментарий 152 Просмотров

Бамия и рецепты блюд из бамии

Что такое бамия несколько рецептов:  бамия с ветчиной и сливками, бамия запечёная, бамия тушёная, жареная бамия.

Бамия, она же окро, она же гомбо. Согласно заявлениям археологов (археологи – это такие люди, гоняются за сокровщами и инопланетянами – самый известный, Индиана Джонс), бамия – самый первый овощ, который стал выращиваться человеком – семена бамии найдены на самых древних стоянках первобытного человка.

Растет бамия на всех континентах планеты, в средне-жарком климате. К примеру, в средиземноморских странах, где её часто туристам предлагают, а те, если из северных стран, нос воротят, бояться попробовать. А зря. Можно бамию заказать (повторю, что иногда бамию называют окро, иногда гомбо).

Бамия выглдяет эдаким стручком – наполовину горох, наполовину сладкий болгарский перец, хотя размеры поменьше – с палец длиною, не больше.

Стручки нежные. Если купили бамию в магазине, то часто они покрыты тонкими волосками, как бы пушистые. Эти волоски легко удалить, протирев тряпочкой. Кончики у стручков легко отламывются.

Если бамия хранится долго, то становится вялой и волокностой. Вообще-то, хранить долго ее нельзя, лучше купить и сразу же приготовить. В ресторанах предложат всегда свежую бамию, не волнуйтесь, потому что если она несвежая, то ее просто не приготовить, – из не выделяется тогда жидкость.

Едят бамию вареной! Перед приготовлением бамию бланшируют в кипятке, к которому добавлена самая малость лимонного сока или ложечка уксуса (на полкило бамии, которую залили кипятком так, чтобы он плоды покрыл).

Вкус у бамии пресный, но очень неплохо гармонирует с мясом – особенно, с бараниной. Также с рыбой. Можно добавлять в помидорные салаты. Сочетается с чесноком, с чили, с карри, с тмином.

Бамия с ветчиной и сливками

Готовим бамию с ветчиной и сливками:

  • Как всегда, начинается с нудной процедуры обрезания кончиков стручков. Стручков много – поликило, посему резать придется долго.
  • Опустить бамию в в кипящую соленую воду. Варить три минуты
  • Потушить в сковороде на ложке сливочного масла нарезанный кубиками лук – одна крупная луковица
  • Как только лук станет прозрачным, добавить в него 100 граммов ветчины, резаной кубиками (все процедуры – на среднем огне)
  • Приправить шалфеем, посолить, немного поперчить любым перцем на выбор
  • Залить сок половинки лимона
  • Залить половину стакана взбитых сливок
  • Через две минуты положить в массу вареную бамию и тушить, размешивая, еще минуты три
  • Добавить ложку столовую твердого тертого сыра, снова размешать, выключить огонь и оставить на плите еще на минуту, после чего снять.

Бамия запеченая

Про запеченые продукты и их недостатки (калорийно и жирно), равно, как и их достоинства (вкусно!), все знают.

Попробуем справиться с запеченой бамией – продукт не слишком калорийный, так сказать. Скорее, диетический. Посему, попытаемся сохранить фигуру и полакомиться вдоволь печеным блюдом.

Готовим бамию печёную:

  • Берем 300 граммов стручков бамиии, моем их, сушим, обрезаем кончики с обеих сторон (трудоемкая и нудная операция)
  • Нарезаем тонкими колечками пару стеблей лука-порея
  • Разогреваем на сковороде 5 ложек столовых оливкового масла и укладываем в него стручки бамии
  • Тушим бамию пять минут, достаем шумовкой, а в масло забрасываем рубленый лук, который тушим до мягкости
  • Берем 200 граммов помидоров-черри (маленькие такие), моем и удаляем плодоножки
  • Укладываем в плоскую форму, смазанную сливочным маслом, лук, бамию, помидоры, посыпаем солью и перцем по вкусу
  • Сверху кладем куски овечьего сыра или брынзы – граммов 150 (учтите, чем соленей сыр, тем меньше соли надо добавлять)
  • Взбиваем 3 яйца в половине стакана молока, заливаем овощи с сыром
  • Посыпаем кунжутом – немного (если есть, а если нет, то и не надо)
  • Запекаем минут 30 в духовке при 180 градусах Цельсия.

Тушеная бамия

Тушеные стручки бамии можно подавать как закуску или как гарнир к мясу. Это уж, как нравится. Лучше в холодном виде, кстати.

Как готовим бамию тушеную:

  • 500 граммов стручков бамии
  • 2 плотных мясистых помидора
  • 2 крупные луковицы
  • 2 зубчика чеснока
  • 5 столовыех ложек оливкового масла
  • Столовая ложка винного или бальзамического уксуса

А теперь к делу:

  1. Стручки бамии моем, обрзеаем их кончики и варим в соленой воде мину пять, после чего воду сливаем
  2. Оливковое масло разогреваем в сковороде и тушим в нем лук – нарезанный полосками и кружочками
  3. Как только лук стал прозрачный, добавляем в него помидоры и тут же кладем стручки бамии
  4. Через пять минут давим в смесь чеснок, солим, перчим
  5. Поливаем уксусом
  6. Закрываем сковороду крышкой м тушим минут десять бамию с луком и помидорами
  7. Посыпаем листиками базилика и подаем с мясом или как закуску – только пусть сначала остынет.

Жареные стручки бамии

Как известно, бамию можно жарить. Для этого надо взять примерно 400 граммов стручков бамии, помыть их, высушить, обрезать кончики стручков.

  • Взять стакан воды, слегка посолить, залить чайную ложку обычного уксуса.
  • Довести воду до кипения (в кастрюльке), варить бамию минуты три, затем слить воду.
  • Вывалять бамию в четырёх столовых ложках пшеничной муки, полвине чайной ложки соли, густо посыпать (примерно четверть, а то и половина чайной ложки) кайенским перцем.
  • Жарить стручки в сливочном масле минут пять. Затем огонь выключить, стручки посыпать тертым сыром.

Подается бамия, как закуска к горячим мясным блюдам.

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