Очередная годовщина трагического, хотя и успешного рейда на французский порт Сен-Назер 27 марта 1942 года

Как проходила операция Chariot – десант, направленный на вывод из строя важнейшей базы ВМС Германии во Франции.

В марте – апреле 1942 года в немецкой кинохронике часто рассказывали о высадке британского десанта в Сен-Назере, во Фрнации. Крупным планом показывали английский крейсер, стоявший в бухте, с пробоинами, с веселящимися немецкими моряками на его борту.

Диктор с гордостью рассказывал, что при отражении десанта немцы захватили британский крейсер, вот он на плёнке.

На самом деле десант, точнее, рейд на Сен-Назер, стал одной из выдающихся тактических десантных операций войны. Хотя этот рейд стал и одним из самых трагических десантов. И «пленённый английский крейсер» сыграл в рейде не последнюю роль.

Главной задачей рейда стало намерен вывести из строя порт Сен-Назера, разрушить портовые постройки, верфь, причалы, портовые краны и прочее оборудование. Поручено исполнение операции было отделу Совместных операций, возглавляемому лордом Маунбаттеном (Mounbatten).

Почему для первого крупного рейда был выбран Сен-Назер? Потому, что порт этот был одним из крупнейших и глубоководных во всем регионе и играл главную роль в операциях немцев против союзных конвоев. Например, немецкий линкор Тирпиц (Tirpitz), базирующийся в Норвегии в порту Феттенфьорда (Faettenfjord), по сведениям разведки готовился к перебазированию именно в Сен-Назер. И именно в Сен-Назере располагался сухой док Жубер (Joubert), единственный док на всю Атлантику, в котором Тирпиц мог ремонтироваться. Длина дока – 52 метра, высота – 17 метров, ширина – 11 метров.

Стоило этот док вывести из строя, и немцы практически лишались возможности выводить Тирпиц в море.

26 феврля 1942 года принимается решение о проведении операции, названной операция Chariot. Поздним вечером 26 марта, после месячной подготовки, британцы выходят из Фалмуса ( Falmouth) по направлению на Сен-Назер. В составе конвоя тяжелый эсминец Campbeltown и 18 торпедных катеров.

В шесть утра 27 марта, немецкая подлодка U-593 обнаруживает конвой, но неверно определяет направление его движения в срочном сообщении на базу. Вечером того же дня, в 22.15, флотилия подходит к берегу. В 23.20, через час, авиация союзников наносит отвлекающий удар по Сен-Назеру, но в условиях очень плохой видимости, как и ожидалось, бомбы не приносят немцам никакого вреда.

В 1 час ночи береговые службы немцев замечают подходящие корабли, но благодаря разведке, союзники знают немецкий код на этот день и успешно выдают себя за немцев. Им удается пройти ещё милю, однако в 1.27 немцы запрашивают новый код. В ответ, ведущий крейсер Campbeltown снимает немецкий флаг и гордо поднимает британский. Немецкие батареи тут же открывают огонь.

В 1 час 34 минуты, Campbeltown подходит вплотную к воротам дока Жубер и высаживает диверсантов. Те успешно подрывают насосную станцию и механизмы ворот. Ворота сорваны с направляющих. Начинается бой, и англичане отступают, не пытаясь удерживать позиции, но лишь дать возможность бойцам уйти. Хотя уйти удаётся далеко не всем.

Уже ближе к полудню взрываются мины замедленного действия (мины были сооружены из двух торпед и заложены под водой), в результате чего погибают сотни вражеских солдат, начавших разбор завалов. Но так как немцы пригласили полюбоваться на свою победу и французское население порта, при взрыве погибают 60 мирных французов. Честно говоря, непонятно, зачем сотни человек откликнулись на приглашение и пошли смотреть на картину ночного боя. Результат закономерен, как ни печально.

Док Жубер немцам восстановить так и не удалось до самого освобождения Сен-Назера.

В результате рейда 169 британских моряков погибли, а 215 были захвачены в плен. Немцы теряют 42 солдат убитыми и 127 ранеными только во время атаки. Эти цифры известны из отчётов, составленных ДО взрыва торпед. Во время взрыва мин-торпед, погибло от 200 до 400 немецких солдат, но точная цифра неизвестна.

Пятерым коммандос, оставшимся на берегу, удалось, с помощью французов, перебраться в Испанию, а дальше, с помощью испанских партизан, добраться до Гибралтара.

Несмотря на очень большие потери союзников, рейд, имевший стратегическое значение, достиг успеха успешен. Именно благодаря рейду, немцы были вынуждены пересмотреть весь свой план действий в Атлантике в кампанию 1942 года.

В апреле 1943 года подобный же рейд готовился на порт Ст. Мало, но он был отменен после утечки информации. Французское сопротивление предупредило о подготовке немцев к отражению рейда за сутки до его проведения.

Но почему же был потерян крейсер Campbeltown, который с такой гордостью показывали немцы в своей хронике? И как согласовать факт участия в рейде всего шестисот моряков, когда экипаж такого корабля составляет чуть ли не тысячу человек? А очень просто.

Крейсер на самом деле уже был списан. Перед выходом в море его начинили взрывчаткой. Его единственной задачей был как раз выход к воротам дока и их блокирование, ко всему прочему, собственной «тушей». После чего он должен был быть подорван, тем самым ещё больше осложнив задачу ремонта. На нём был минимум команды, а всё оборудование было снято. Так что, никакого «захвата крейсера» в действительности и не было. Корабль достойно выполнил свой последний боевой приказ. Однако, большая часть катеров была действительно потоплена. Погибли или были пленены почти две трети участников, которым не на чём было вернуться домой после потери катеров.

Командир операции, капитан первого ранга Бетти ( Beattie ), был взят в плен. Ещё будучи в плену, он был награжден высшей наградой – Крестом Виктории. Комендант лагеря для военнопленных зачитал указ о награждении перед строем.

Полученный в ходе рейда опыт был использван через полгода, когда 19 августа 1942 года канадские войска (в основном, франкоязычные квебекцы), при поддержке британцев и небольшой группы американцев, высадились в Дьеппе.