Всех зрителей кинотеатра Des Sources эвакуировали после того, как кто-то распылил кайенский перец

Полиция расследует инцидент в ходе которого была проведена полная эвакуация зрителей. К счастью, серьёзно пострадавших нет.

Поздним вечером 24 марта была объявлена тревога в кинотеатре Des Sources, который принадлежит сети кинотеатров Cinéma Guzzo. Этот кинотеатр расположен почти на углу бульваров des Sources и Brunswick в районе Dollard-Des-Ormeaux, на западе острова Монреаль.

Примерно в 20.30 сеансы были прерваны из-за того, что зрители, собравшиеся на сеанс в одном из залов кинотеатра, вдруг почувствовали сильный запах кайенского перца, который, как известно, вызывает сильное жжение в глазах, кашель и другие крайне нежелательные последствия. Распыление взвеси кайенского перца из баллончика часто используется как средство самозащиты в случаях нападения хулиганов или бандитов, а полиция разных стран применяет его для разгона бурных манифестаций.

В данном случае нет сомнения, что кто-то из зрителей пронёс с собой баллончик и использовал его в кинозале. Баллончик был пущен в ход лишь в одном зале, где находилось несколько десятков зрителей. Всего в кинотеатре девять залов.

После вызова полиции и медиков, все залы были эвакиурованы. Пострадавшим от газа была оказана медицинская помощь, но, к счастью, серьёзно пострадавших не было, хотя кайенский перец может вызвать обожжение дыхательных путей и привести к госпитализации.

Полиция Монреаля проводит расследование инцидента, для чего были собраны записи с видеокамер как в кинотеатре, так и в окрестностях. На вечер субботы задержаний произведено не было, но власти относятся к инциденту крайне серьёзно — не исключается возможность проверки реакции властей на действия, совершённые преступными элементами — скорость реакции, время, за которое полиция, медперсонал, пожарные прибывают на место происшествия, действия по эвакуации и т. д. Возможно, конечно, то речь лишь о злостном хулиганстве, что было бы всё же получше. И будем надеяться, преступник или преступники будут схвачены, хотя на сей раз их действия не привели к серьёзным последствиям.

Напомним, что всего лишь два дня назад в Монреале был схвачен террорист, готовивший совершить терракт на территории города: Арест Мохамеда Амина Ассала.