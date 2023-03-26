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Общество Криминал В кинотетре Cinéma Guzzo Des Sources неизвестные распылили кайенский перец
Des Sources
Кинотеатр Des Sources. Фото GoogleMaps

В кинотетре Cinéma Guzzo Des Sources неизвестные распылили кайенский перец

Megan Jorgensen Мар 26, 2023 Криминал, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Происшествия Оставить комментарий 100 Просмотров

Всех зрителей кинотеатра Des Sources эвакуировали после того, как кто-то распылил кайенский перец

Полиция расследует инцидент в ходе которого была проведена полная эвакуация зрителей. К счастью, серьёзно пострадавших нет.

Поздним вечером 24 марта была объявлена тревога в кинотеатре Des Sources, который принадлежит сети кинотеатров Cinéma Guzzo. Этот кинотеатр расположен почти на углу бульваров des Sources и Brunswick в районе Dollard-Des-Ormeaux, на западе острова Монреаль.

Примерно в 20.30 сеансы были прерваны из-за того, что зрители, собравшиеся на сеанс в одном из залов кинотеатра, вдруг почувствовали сильный запах кайенского перца, который, как известно, вызывает сильное жжение в глазах, кашель и другие крайне нежелательные последствия. Распыление взвеси кайенского перца из баллончика часто используется как средство самозащиты в случаях нападения хулиганов или бандитов, а полиция разных стран применяет его для разгона бурных манифестаций.

В данном случае нет сомнения, что кто-то из зрителей пронёс с собой баллончик и использовал его в кинозале. Баллончик был пущен в ход лишь в одном зале, где находилось несколько десятков зрителей. Всего в кинотеатре девять залов.

После вызова полиции и медиков, все залы были эвакиурованы. Пострадавшим от газа была оказана медицинская помощь, но, к счастью, серьёзно пострадавших не было, хотя кайенский перец может вызвать обожжение дыхательных путей и привести к госпитализации.

Полиция Монреаля проводит расследование инцидента, для чего были собраны записи с видеокамер как в кинотеатре, так и в окрестностях. На вечер субботы задержаний произведено не было, но власти относятся к инциденту крайне серьёзно — не исключается возможность проверки реакции властей на действия, совершённые преступными элементами — скорость реакции, время, за которое полиция, медперсонал, пожарные прибывают на место происшествия, действия по эвакуации и т. д. Возможно, конечно, то речь лишь о злостном хулиганстве, что было бы всё же получше. И будем надеяться, преступник или преступники будут схвачены, хотя на сей раз их действия не привели к серьёзным последствиям.

Напомним, что всего лишь два дня назад в Монреале был схвачен террорист, готовивший совершить терракт на территории города: Арест Мохамеда Амина Ассала.

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