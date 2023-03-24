В Монреале арестован некий Мохамед Амин Ассал, обвиняемый в подготовке террористического акта

Силы правопорядка Квебека арестовали в Монреале юного начинающего террориста, при обыске найдены компрометирующие материалы.

В четверг, 23 марта, монреальские полицейские, сотрудники провинциальной Sureté Québec и сотрудники канадской службы безопасности GRC (Gendarmerie royale canadienne) произвели арест молодого человека по обвинению в подготовке к террористическому акту по политическим мотивам. Подозреваемый — некий Мохамед Амин Ассал (Mohamed Amine Assal), проживает в монреальском районе Виль-Сен-Лоран (Ville Saint-Laurent). Ему 18 лет от роду.

Согласно заявлению для прессы, сделанному представительницей службы безопасности, во время обыска жилья подозреваемого были обнаружены улики, подтверждающие его прямую причастность к подготовке терракта. С его арестом, по словам пресс-секретаря полиции, положен конец опасной для общества деятельности неудачливого террориста, и, тем самым, жители могут не беспокоиться.

Пресс-секретарь службы охраны порядка дала понять в ходе выступления, что Мохамед Амин Ассал был арестован после передачи со стороны ФБР США Канаде сведений об его противоправной деятельности, включая подробности подготовки к теракту, но в связи с продолжающимся расследованием, детали и характер сведений опубликованы на этот момент не были, так что общественность пока не в курсе, что именно задумал очередной террорист. И, конечно же, будем надеяться, опасность устранена и нам ничего не угрожает со стороны экстремистов.