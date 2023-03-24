Дорога Роксам – главная «подпольная дорога» нелегальных иммигрантов – закрывается

Достигнуто соглашение с США о закрытии дороги Роксам – “дороге жизни” для нелегальных иммигрантов. Всем спасибо, все свободны, так сказать.

Закрытие Дороги Роксам (Chemin Roxham), о необходимости которого всё время говорили политики разных направлений и обычные жители Канады и Квебека, стало свершившимся фактом. Согласно просочившимся из самых верхов сведениям, Канада и США договорились о том, что все нелегальные иммигранты, которые приходят по этому пути, ведущему из США в Канаду, будут тут же отправляться назад, в Соединённые штаты. Ни один из них не будет принят в Канаде в качестве просителя убежища. Единственное исключение будет сделано в случае необходимости оказания срочной медицинской помощи, если речь будет идти о жизни и смерти, но и после стабилизации состояния больного, он будет препровождён в страну прибытия, то есть, в США.

Ещё пару дней назад в Канаде и, в первую очередь, в Квебеке, где последствия прихода десятков тысяч нелегалов год ощущаются с особой силой, шли напряжённые дискуссии, как быть и что делать с этим потоком нелегалов. Но в преддверии молниеносного визита в Канаду президента Джо Байдена (президент пробудет в Оттаве менее 24 часов), вопрос, вдруг, решился так же молниеносно.

Ещё в среду, 22 марта, Франсуа Лего публично обещал потребовать от Джастина Трюдо поднять вопрос во время переговоров с американским президентом, но вот, вопрос решён и до приезда того.

Министр здравоохранения федерального правительства Канады, господин Жан-Ив Дюкло (Jean-Yves Duclos) подтвердил, что договоренность между правительствами достигнута и соглашение вступпют в силу в ближаейшее время (хотя пока называемые даты официально не подтверждены).

Давление на федеральное правительство осуществляли не только власти Квебека, но и мэры городов Онтарио, в которых тоже оседали в значительных количествах нелегальные иммигранты, перешедшие границу по дороге Роксам.

Оказывается, вопрос обсуждался между властями США и Канады вот уже несколько недель. Американские власти были только рады тому, что нелегалы уходили в Канаду, не оставаясь в США, где многим из них было отказано в статусе беженца из-за того, что те не могли доказать, что на родине их преследовали власти или же потому, что эти лица совершили незначительные преступления в США (воровство с полок магазинов, сумок со скамеек в парках и т. д.) – вот от них и избавлялись, открыв им беспрепятственный уход в Канаду. Теперь южным соседям придётся найти другое решение проблемы.