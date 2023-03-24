Новости от TikTok – какие страны запретили или ограничили его использование

Этот список действителен на утро 24 марта, но нет сомнений в том, что список будет расширен, ограничения усилены, запреты коснутся и других стран.

Кампания против программы TikTok расширается и набирает силу. В целом ряде стран использование этого приложения запрещено на устройствах так или иначе имеющих отношение к правительственным структурам. В некоторых других TikTok запрещён полностью, всюду и везде.

Социальная сеть TikTok была разработана китайской технологической компанией Bytedance и до сих пор принадлежит ей. Только что гендиректор компании встретился с депутатами американского конгресса, пытаясь убедить тех в безопасности приложения, в том, что оно не скачивает личные данные пользователь (кроме тех, что необходимы для поддержания работы приложения и которые пользователь передаёт компании добровольно), ни в коем случае не делится секретами с китайским правительством. Компания заверила, что все личные данные пользователей хранятся на серверах, находящихся в США, что она действует независимо и что не собирает никакие данные, кроме тех, что собирают и другие соцсети. Но так как генеральный директор признал, что в руководстве компании есть члены Компартии Китая, то ему решили не поверить.

И несмотря ни на что, вот страны, которые крайне недоверчиво относятся к TikTok:

Канада: Правильство запретило использовать программу во всех правительственных учреждениях и всеми служащими этих учреждений. Служащим запрещено вообще скачивать эту программу даже для личного пользования членами семей.

Дания: Полностью запрещено приложение во всех учреждениях, связанных с Министерством обороны по работе. Обсуждается вопрос запрета и в других учреждениях.

США: До начала апреля все государственные службы обязаны удалить Тикток с рабочих устройств. Пока частным лицам и служащим не запрещено иметь приложение на личных телефонах и компьютерах, но требования запретить приложение полностью усиливаются.

Индия: Индия запретила ТикТок и ряд других китайских приложений одной из первых — ещё в 2020 году. Запрет имеет силу закона уже с января 2021 года. Запрет введён после вооружённых столкновений на границе между индийскими и китайскими солдатами, в ходе которых погибли несколько десятков военнослужащих.

Новая Зеландия: Пока запрет касается лишь членов Парламента и обслуживающего персонала. Начиная с апреля область запрета будет расширена, но детали пока обсуждаются.

Норвегия: Только что законодатели Норвегии приняли решение о запрете скачивания и установки приложения на телефоны и другие устройства всех правительственных служащих. То же самое запрещено муниципальным служащим ряда крупных городов, включая Осло, столицу страны. Сфера запрета будет расширена в ближайшее время.

Пакистан: TikTok на территории страны полностью запрещён вот уже с октября 2020 года, и власти неоднократно подтверждают, что контроль ослаблен не будет.

Великобритания: Запрещено скачивание и установка приложения всеми сотрудниками всех министерств. Только что правительство Шотландии запретило его полностью во всех госучреждениях.

Тайвань: Запрещено использование ТикТок во всех общественных учреждениях. Более того, вообще запрещено устанавливать и использовать любые программы китайского происхождения, потому что они нарушают правила безопасности.

Франция: Страна запретила ТикТок на всех устройствах госслужащих, начиная с 24 марта.

Европейский союз: Те же запреты, что и в большинстве предыдущих стран — во всех государсвенных учреждениях. Запрет вступил в силу в понедельник, 20 марта 2023 года.

Целые ряд других стран обсуждает на разных уровнях возможность введения запрета или серьёзных ограничений в использовании TikTok.