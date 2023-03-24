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Новости В Мире Список стран, в которых ограничен или запрещён TikTok
Генеральный директор TikTok даёт показания депутатам конгресса США по поводу приложения, пытаясь убедить их снять ограничения. Фото агентства Рейтерс.
Генеральный директор TikTok даёт показания депутатам конгресса США по поводу приложения, пытаясь убедить их снять ограничения. Фото агентства Рейтерс.

Список стран, в которых ограничен или запрещён TikTok

Megan Jorgensen Мар 24, 2023 В Мире, Меган Хорхенсен, Новости интернет, всемирной паутины, науки. новых технологий, Общество, Политика Оставить комментарий 266 Просмотров

Новости от TikTok – какие страны запретили или ограничили его использование

Этот список действителен на утро 24 марта, но нет сомнений в том, что список будет расширен, ограничения усилены, запреты коснутся и других стран.

Кампания против программы TikTok расширается и набирает силу. В целом ряде стран использование этого приложения запрещено на устройствах так или иначе имеющих отношение к правительственным структурам. В некоторых других TikTok запрещён полностью, всюду и везде.

Социальная сеть TikTok была разработана китайской технологической компанией Bytedance и до сих пор принадлежит ей. Только что гендиректор компании встретился с депутатами американского конгресса, пытаясь убедить тех в безопасности приложения, в том, что оно не скачивает личные данные пользователь (кроме тех, что необходимы для поддержания работы приложения и которые пользователь передаёт компании добровольно), ни в коем случае не делится секретами с китайским правительством. Компания заверила, что все личные данные пользователей хранятся на серверах, находящихся в США, что она действует независимо и что не собирает никакие данные, кроме тех, что собирают и другие соцсети. Но так как генеральный директор признал, что в руководстве компании есть члены Компартии Китая, то ему решили не поверить.

И несмотря ни на что, вот страны, которые крайне недоверчиво относятся к TikTok:

Канада: Правильство запретило использовать программу во всех правительственных учреждениях и всеми служащими этих учреждений. Служащим запрещено вообще скачивать эту программу даже для личного пользования членами семей.

Дания: Полностью запрещено приложение во всех учреждениях, связанных с Министерством обороны по работе. Обсуждается вопрос запрета и в других учреждениях.

США: До начала апреля все государственные службы обязаны удалить Тикток с рабочих устройств. Пока частным лицам и служащим не запрещено иметь приложение на личных телефонах и компьютерах, но требования запретить приложение полностью усиливаются.

Индия: Индия запретила ТикТок и ряд других китайских приложений одной из первых — ещё в 2020 году. Запрет имеет силу закона уже с января 2021 года. Запрет введён после вооружённых столкновений на границе между индийскими и китайскими солдатами, в ходе которых погибли несколько десятков военнослужащих.

Новая Зеландия: Пока запрет касается лишь членов Парламента и обслуживающего персонала. Начиная с апреля область запрета будет расширена, но детали пока обсуждаются.

Норвегия: Только что законодатели Норвегии приняли решение о запрете скачивания и установки приложения на телефоны и другие устройства всех правительственных служащих. То же самое запрещено муниципальным служащим ряда крупных городов, включая Осло, столицу страны. Сфера запрета будет расширена в ближайшее время.

Пакистан: TikTok на территории страны полностью запрещён вот уже с октября 2020 года, и власти неоднократно подтверждают, что контроль ослаблен не будет.

Великобритания: Запрещено скачивание и установка приложения всеми сотрудниками всех министерств. Только что правительство Шотландии запретило его полностью во всех госучреждениях.

Тайвань: Запрещено использование ТикТок во всех общественных учреждениях. Более того, вообще запрещено устанавливать и использовать любые программы китайского происхождения, потому что они нарушают правила безопасности.

Франция: Страна запретила ТикТок на всех устройствах госслужащих, начиная с 24 марта.

Европейский союз: Те же запреты, что и в большинстве предыдущих стран — во всех государсвенных учреждениях. Запрет вступил в силу в понедельник, 20 марта 2023 года.

Целые ряд других стран обсуждает на разных уровнях возможность введения запрета или серьёзных ограничений в использовании TikTok.

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