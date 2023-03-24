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Новости Авторы Иммиграция с Александрой Мельниковой. Поговорим об ошибках иммиграционных офицеров. Часть третья.

Иммиграция с Александрой Мельниковой. Поговорим об ошибках иммиграционных офицеров. Часть третья.

Svitlana Matviyenko Мар 24, 2023 Авторы, Александра Мельникова, Иммиграция, Новости, Новости иммиграции, Реклама Оставить комментарий 116 Просмотров


Отказ по программе ПМЖ по переселению беженцев. Офицер отказал семье из Сирии, которая проживала в Ливане и была спонсируема канадскими гражданами. Причина отказа: «я не уверен, что вы легально проживали в Ливане, в ПМЖ отказываю». Ошибка здесь в том, что в программе переселения беженцев с помощью канадских спонсоров нет требования ЛЕГАЛЬНОГО проживания в третьей стране, так как это беженцы. Суд, апелляция и пере открытие дела.

Отказ в рабочей визе. Офицер не поверил, что контракт на работу подлинный, несмотря на то, что 25 рабочих уже были одобрены к этому работодателю и работали в Канаде. При выдаче рабочей визы пакет проходит проверку на подлинность, что включает в себя следующие показатели:

  • работодатель активно развивает и работает над своим бизнесом;
  • контракт на работу соответствует нуждам работодателя;
  • длительность контракта отвечает запросам и специфике как бизнеса, так и специальности;
  • у работодателя нет проблем с законом и на него не открыто дело по торговле людьми

Причина отказа: «Меня не убедили, что работодатель сможет обеспечить работой столько иностранных работников». Дело пошло в суд и судья аннулировал отказ, так как нельзя отказать в рабочей визе применяя подход «все или ничего». Точнее говоря, нельзя отказать только по одному фактору, в котором офицер просто сомневается.

Отказ на ПМЖ гражданину Югославии. В далеком 1992 году гражданин Югославии уже будучи в Канаде подал на ПМЖ по специальной программе для жертв этого конфликта. Его файл был утерян и спустя 30 лет аппликанту было отказано по той причине, что информация устарела и проверить ее нереально, так как больше половины документов тоже были утеряны иммиграционным департаментом. Мужчина подал в суд и в июле 2022 года его дело было опять пере открыто и отправлено на рассмотрение другим «нормальным» офицером. Отказ был априори не законный, так как документы были утеряны самим департаментом, и задержка в 30 лет была тоже на вине департамента.

Отказ работодателю в разрешении набрать иностранных сотрудников. В этом случае поговорим про компанию Sunwing, которая еще в октябре 2022 года обращалась в Министерство Труда и социальной политики Канады с просьбой разрешить ей нанять 63 иностранных пилота, дабы избежать возможного коллапса в период Рождественских праздников. Министерство ответило отказом, типа вам пилоты не нужны, большого наплыва не предвидится… А теперь давайте вспомним массовые аннулирование рейсов в период с 15 по 31 декабря 2022 года, когда улететь из Канады стало почти невозможно. К тому же компания отменила 67 рейсов и впоследствии получила больше, чем 7 тысяч жалоб.

 

Если вам нужна консультация по иммиграции, пожалуйста, отправьте нам емейл на info@skiimmigration.com .

Оставайтесь со мной, а я и дальше буду держать вас в курсе всей полезной и важной информации.

С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

 

T : 438-878-7755,        e-mail: info@skiimmigration.com

T: 604-841-7755          website: www.skiimmigration.com

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