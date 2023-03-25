Байден и Трюдо обещают сотрудничество в области торговли и безопасности после переговоров в Канаде

Президент Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещали продолжать и укрепить сотрудничество в области торговли, безопасности и решения проблем изменения климата

Президент Байден и премьер-министр Канады Джастин Трюдо пообещали продолжать и укрепить сотрудничество в области торговли, безопасности и решения проблем изменения климата, в пятницу после дня встреч, выступлений и совместной пресс-конференции в Оттаве.

Трюдо принимал американского президента, который прибыл с государственным визитом в столицу Канады, которую, он кстати, посетил впервые в качестве президента США. Пара выступила в канадском парламенте и провела двусторонние переговоры перед проведением совместной пресс-конференции. Семья Трюдо в честь американского президента и его супруги дала торжественный ужин в пятницу вечером, а после чета Байденов была приглашена в гости к чете Трюдо в их особняк.

В своем выступлении в парламенте г-н Байден подчеркнул длительные и прочные отношения между Канадой и Соединенными Штатами. Лидеры опубликовали совместное заявление, в котором подтвердили свою приверженность использованию чистой энергии и созданию хороших рабочих мест, укреплению цепочек поставок полупроводников, защите их общих вод и арктической экосистемы, а также укреплению глобальных альянсов, таких как НАТО, Организация Объединенных Наций и G20.

“Сегодня я говорю вам и всему народу Канады, что вы всегда сможете рассчитывать на Соединенные Штаты Америки”, – сказал г-н Байден. “Ничто не дает мне большей уверенности в будущем, чем знание того, что Канада и Соединенные Штаты по-прежнему вместе”.

В своем выступлении Трюдо подчеркнул важность американо-канадского партнерства в развитии экологически чистой энергии и технологий и увеличении производственных мощностей для полупроводников и электромобилей.

“На этот раз, несмотря на все проблемы, с которыми мы сталкиваемся, мы удваиваем наше партнерство и нашу дружбу”, – сказал Трюдо.