Добыча нефти могла вызвать сильное землетрясение в Альберте

Ученые США и Канады назвали нефтегазовую добычу возможной причиной серьезного землетрясения, охватившего территорию в западной части Канады.

Добыча природных ископаемых могла увеличить давление в районе тектонического разлома, что привело к подземным толчкам магнитудой в 5,6 в ноябре 2022 года на территории Канады.

Эпицентр событий пришелся не в густонаселенное место, благодаря чему обошлось без жертв. Вероятно, природное явление было вызвано тем, что при добыче нефти и газа сточные воды спускали прямо в подземные пустоты. В итоге, обильное количество вод не могло не повлиять на подземные колебания, которые, как оказалось, все-таки вырвались наружу. Такие данные могут всерьез поставить под вопрос продолжение нефтегазовой добычи на западе Канады.

«Из-за характера сейсмического мониторинга любая информация должна считаться предварительной до завершения расследования», — сообщает Reuters.

Другой актуальной темой стала научная работа на тему влияния добычи нефти и газа на сейсмическую активность. Сейчас расследование продолжается.