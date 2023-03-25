Канада и США запланировали строительство двух новых загоризонтных РЛС

Модернизация войск Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) потребует развертывания двух новых загоризонтных станций радиолокационного слежения

Модернизация войск Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) потребует развертывания двух новых загоризонтных станций радиолокационного слежения, заявлено 24 марта в итоговом коммюнике встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента США Джо Байдена.

По итогам встречи Джо Байдена и Джастина Трюдо, прошедшей в Оттаве, было заявлено о приобретении и развертывании двух загоризонтных радарных систем следующего поколения.

Новые РЛС должны будут охватить арктические и полярные направления. Общая сумма финансирования строительства этих объектов достигает $6,96 млрд.

По плану первая из загоризонтных РЛС должна стать на боевое дежурство к 2028 году.

Отметим, в декабре появилась информация, что США планируют построить загоризонтную РЛС на тихоокеанском острове Палау в 800 км от Филиппин.

Напомним, загоризонтные РЛС используются для предупреждения о воздушном и ракетном нападении и имеют дальность обнаружения целей порядка 4 тысяч километров и могут применяться в составе системы противоракетной обороны (ПРО).