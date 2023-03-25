Канада и США запланировали строительство двух новых загоризонтных РЛС

Модернизация войск Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) потребует развертывания двух новых загоризонтных станций радиолокационного слежения, заявлено 24 марта в итоговом коммюнике встречи премьер-министра Канады Джастина Трюдо и президента США Джо Байдена.
По итогам встречи Джо Байдена и Джастина Трюдо, прошедшей в Оттаве, было заявлено о приобретении и развертывании двух загоризонтных радарных систем следующего поколения.
Новые РЛС должны будут охватить арктические и полярные направления. Общая сумма финансирования строительства этих объектов достигает $6,96 млрд.
По плану первая из загоризонтных РЛС должна стать на боевое дежурство к 2028 году.
Отметим, в декабре появилась информация, что США планируют построить загоризонтную РЛС на тихоокеанском острове Палау в 800 км от Филиппин.
Напомним, загоризонтные РЛС используются для предупреждения о воздушном и ракетном нападении и имеют дальность обнаружения целей порядка 4 тысяч километров и могут применяться в составе системы противоракетной обороны (ПРО).