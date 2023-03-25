США и Канада объявили Китай серьезным вызовом миропорядку

Китай является долгосрочным вызовом международному порядку, сообщили президент США Джо Байден и канадский премьер-министр Джастин Трюдо, 24 марта было опубликовано их совместное заявление.

Китай является долгосрочным вызовом международному порядку, сообщили президент США Джо Байден и канадский премьер-министр Джастин Трюдо, 24 марта было опубликовано их совместное заявление.

«Канада и Соединенные Штаты признают серьезный долгосрочный вызов международному порядку, который представляет Китайская Народная Республика, в том числе разрушительные действия, такие как экономическое принуждение, нерыночная политика и практика, нарушения прав человека», — указано в сообщении.

При этом Вашингтон и Оттава продолжат взаимодействовать с Пекином в сферах, имеющих взаимный интерес, например, вопросах климата. Также США и Канада собираются совместно противостоять иностранному вмешательству, которое якобы угрожает демократическим ценностям.

Напомним, 24 марта Байден выступил в канадском парламенте, а также встретился с главой правительства Канады. Торжественная речь американского президента не обошлась без конфузов. Байден в ходе выступления перепутал Канаду и Китай, вызвав овации и смех среди парламентариев. В ходе визита в Оттаву он заявил следующее: “Сегодня я аплодирую Китаю за активизацию… Извините, я аплодирую Канаде. Говорю о том, о чем думаю – о Китае. Но не будем пока об этом”. Зал во время оговорки Байдена встретил слова американского президента смехом.