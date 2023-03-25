США и Канада намерены снизить зависимость от поставок ядерного топлива из других стран

США и Канада разрабатывают комплекс мер, позволяющий обеспечить доступ к ядерному топливу и снизить зависимость от поставок из других государств. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом. В настоящее время США и Канада получают топливо от стран, которые, по их мнению, «авторитарны». Соответствующее решение было принято после встречи президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо.