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Новости США и Канада намерены снизить зависимость от поставок ядерного топлива из других стран
Фото:bitcoinethereumnews.com

США и Канада намерены снизить зависимость от поставок ядерного топлива из других стран

Виктория Христова Мар 25, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи США и Канада намерены снизить зависимость от поставок ядерного топлива из других стран отключены 88 Просмотров

США и Канада разрабатывают комплекс мер, позволяющий обеспечить доступ к ядерному топливу и снизить зависимость от поставок из других государств.

США и Канада разрабатывают комплекс мер, позволяющий обеспечить доступ к ядерному топливу и снизить зависимость от поставок из других государств. Об этом говорится в документе, опубликованном Белым домом. В настоящее время США и Канада получают топливо от стран, которые, по их мнению, «авторитарны». Соответствующее решение было принято после встречи президента Джо Байдена и премьер-министра Джастина Трюдо.

Власти стран также договорились «выстраивать более широкие отношения с давними партнерами». По их мнению, такие шаги позволят открыть доступ к поставкам низкообогащенного урана. США и Канада должны сообща противостоять всем внешним и внутренним «авторитарным угрозам». С таким заявлением в канадском парламенте выступил премьер-министр Джастин Трюдо.

Политик призвала президента США Джо Байдена сохранять солидарность и бескомпромиссность в данном вопросе. «Мы должны продолжать защищать то, что является правильным. Сейчас не время идти на компромиссы с нашими ценностями», — подчеркнул Трюдо. В завершении речи, премьер призвал американского коллегу и в дальнейшем проявлять «стойкость и силу».

 

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