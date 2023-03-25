Заведения общественного питания теперь не имеют права подавать еду в пластмассовой посуде и со столовыми приборами из пластика

За нарушение новых правил обслуживания клиентов будут взиматься штрафы. Хотя всем дадут время на переход на экологически чистую посуду.

С 28 марта вступает в силу распоряжение о запрете монреальским рестораторам использовать одноразовую посуду и столовые приборы, изготовленные из пластика. Стаканчики, палочки, вилки, ложки и прочие предметы одноразового пользования из пластика в Монреале запрещаются.

Постановление о запрете вступает в силу 28 марта. Ещё в августе 2021 года всем ресторанам, кафе, террасам и прочим учреждениям общественного питания города был дан срок в 18 месяцев на то, чтобы избавиться от пластмассовой одноразовой посуды и приборов, заменив их на одноразовые деревянные, или картонные, либо же на многоразовые металлические.

Запрет касается и тарелок, и крышечек для стаканчиков, и палочек для размешивания кофе, и трубочек, и упаковки и всего остального. Будут дозволяться лишь те виды приборов, посуды и упаковки, материалы из которых они изготовлены можно отправить на переработку (recyclage) – для предприятий быстрого питания речь идёт о посуде, столовых приборах и прочих принадлежностей, изготовленных из дерева и картона.

Всего в Монреале на сегодняшний день насчитывается примерно 8400 заведений общественного питания. Все они обязаны подчиниться новому правилу, за нарушение которого на первый раз их ожидает предупреждение, а затем пойдут штрафы по нарастающей. После первого предупреждения штраф не выписывается, но если при повторной проверке ситуация не изменилась, он может составить на первый раз 400 долларов, а затем повышаться вплоть до 4 тысяч долларов.

Впрочем, городская администрация уже заверила, что относится с пониманием к проблемам рестораторов, посему штрафовать никого в первые недели не станут, дав дополнительное время ресторанам и кафе на использование всех запасов одноразовой пластиковой посуды и на переход на новые приборы.