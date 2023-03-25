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Экономика Бизнес С 28 марта Монреаль запрещает пластиковою посуду
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Теперь в Монреале будут подавать еду только в таких тарелках и стаканчиках, и с такими вилками, ложками и ножами. Дождались?

С 28 марта Монреаль запрещает пластиковою посуду

Megan Jorgensen Мар 25, 2023 Бизнес, Меган Хорхенсен, Новости, Новости провинции Квебек, Экономика Оставить комментарий 135 Просмотров

Заведения общественного питания теперь не имеют права подавать еду в пластмассовой посуде и со столовыми приборами из пластика

За нарушение новых правил обслуживания клиентов будут взиматься штрафы. Хотя всем дадут время на переход на экологически чистую посуду.

С 28 марта вступает в силу распоряжение о запрете монреальским рестораторам использовать одноразовую посуду и столовые приборы, изготовленные из пластика. Стаканчики, палочки, вилки, ложки и прочие предметы одноразового пользования из пластика в Монреале запрещаются.

Постановление о запрете вступает в силу 28 марта. Ещё в августе 2021 года всем ресторанам, кафе, террасам и прочим учреждениям общественного питания города был дан срок в 18 месяцев на то, чтобы избавиться от пластмассовой одноразовой посуды и приборов, заменив их на одноразовые деревянные, или картонные, либо же на многоразовые металлические.

Запрет касается и тарелок, и крышечек для стаканчиков, и палочек для размешивания кофе, и трубочек, и упаковки и всего остального. Будут дозволяться лишь те виды приборов, посуды и упаковки, материалы из которых они изготовлены можно отправить на переработку (recyclage) – для предприятий быстрого питания речь идёт о посуде, столовых приборах и прочих принадлежностей, изготовленных из дерева и картона.

Всего в Монреале на сегодняшний день насчитывается примерно 8400 заведений общественного питания. Все они обязаны подчиниться новому правилу, за нарушение которого на первый раз их ожидает предупреждение, а затем пойдут штрафы по нарастающей. После первого предупреждения штраф не выписывается, но если при повторной проверке ситуация не изменилась, он может составить на первый раз 400 долларов, а затем повышаться вплоть до 4 тысяч долларов.

Впрочем, городская администрация уже заверила, что относится с пониманием к проблемам рестораторов, посему штрафовать никого в первые недели не станут, дав дополнительное время ресторанам и кафе на использование всех запасов одноразовой пластиковой посуды и на переход на новые приборы.

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