Какие признаки свидетельствуют о наступающей или уже наступившей алкогольной зависимости?

Если, не приведи судьба, в поведении человека присутствует большая часть из нижеперечисленных признаков, ему необходимо серьёзно подумать о том, как от них избавиться.

Зависимость от алкоголя далеко не всегда можно определить на взгляд. Алкогольные напитки давным давно стали культурной традицией многих народов, хотя и не всех. Но неумеренное потребление алкоголя всегда, во всех случаях, без исключений, приводит к несчастью. В лучшем случае, алкоголизм ломает судьбу человека, но часто приводит к трагедиям в семье и не только. Какие же признаки свидетельствуют о том, что потребление алкоголя переросло обычное удовольствие и развлечение и становится зависимостью. Вот мнение экспертов-врачей:

Человеку трудно остановиться после первого бокала (стакана). Человек выпиывает первый бокал, но вместо расслабления удовольствие он испытывает необходимость тут же вновь его наполнить, и удержаться от продолжения невозможно. Окружающие, если они внимательно смотрят, замечают этот признак. Один-два раза желание выпить пару бокалов вместо одного ничего не означают, но если такое происходит постоянно, это явный признак зависимости.

Раздражительность. Если человек до выпивки, становится раздражительным и нервно реагирует на происходящее вокруг, проявляя агрессивность по отношению к окружающим, этот факт явно показывает зависимость от алкоголя. Особенно, если даже незначительное потребление его человека успокаивает. То есть, уже наступила зависимость, когда алкоголь необходим организму для адекватного поведения.

Предыдущий признак ведёт и к следующему: Человеку трудно контролировать себя в любой житейской ситуации. К примеру, если ребёнок совершает что-то неправильное (разрисовывает стенку фломастером, скажем), реакция на такие ошибки детей у человека становится резкой, он не может рассуждать. Это явный признак наступающего алкоголизма.

Внешние проявления неудовлетворённости организма, если тот не получил необходимую и уже привычную дозу спирта — от неожиданной потливости, до подёргивания рук и ног, тошноты, желания расчёсывать разные места тела — всё это показывает реакцию организма на недостаток «витамина» в виде спирта.

Потеря внимательности и невозможность сконцетрироваться. Чем больше человек прибегает к регулярной выпивке, тем хуже он может сосредоточиться на выполняемой задаче, какай бы та ни была, от чистки картошки или чтения сообщений, до выполнения должностных обязанностей.

Необходимость пить в одиночку, в тайне от остальных. Наши культурные традиции предполагают, что люди потребляют алкоголь в компании. Это не является обязательным условием, и человек может выпить стаканчик за одиноким ужином или просто с целью расслабиться после трудового дня, но если человек начинает пить в одиночестве регулярно, пряча в нагрудном кармане или в сумочке фляжку с напитком и уединяясь в туалете или в кладовке, это очень тревожный признак. Если человек начинает делать «запасы спирта» и хранить их поблизости, речь уже явно об алкоголизме.

Постепенный отказ от других источников отдыха, развлечений и расслабленности. Чем меньше интереса к фильмам, беседам, чтению, танцам, телепрограммам и прочим возможностям отдыха, чем больше эти источники заменяются на алкоголь, тем сильнее человек становится алкоголезависимым.

И да минует вас чаша сия!