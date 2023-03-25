Интересные, но малоизвестные факты из самых разных областей знания

Очередной наш выпуск, повествующий о самых разных фактах, о которых мало, кто знает, но которые весьма любопытны.

В Андаманском море есть архипелаг Мьей (Андаманским морем называется часть Индийского океана, лежащая между материком, цепью Андаманских островов и Никобарских островов и островом Суматра. Андаманское море занимает площадь в 605 тысяч квадратных километров, а его глубины достигают 4500 метров).

Архипелаг Мьей раскинулся у берегов Мьянмы. Он заселён. И вот любопытно – народ, населящий эти острова, считает годы своей жизни «наоборот». В момент рождения человеку начисляется 60 лет. С каждым годом человек теряет один год. В возрасте 59 лет ему становится 1 год от роду. А если он доживает до 60, ему начисляют еще 10 лет, но называют «дважды рожденным, трёхлетним человеком». От 70 лет – «трижды рожденный человек, пяти лет отроду». Любопытная и странная система. Происхождение её неизвестно.

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В Перу находится самая высокогорная железная дорога в мире. Она соединяет населённые пункты Чимботе и Эль Португес, расположенные на западе Перу. Проводники перед отправлением раздают желающим кислородные подушки. Такую услугу не оказывают больше ни на одной железной дороге.

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Последняя работа великого голландского художника Рембрандта Ван Рейна называлась «Заговор Юлия Цвилиса». Картина посвящена восстанию батавов – предков голландцев, которые в 70ых годах нашей эры решили свергнуть римское владычество. Рембрандту заказ достался только потому, что художник, писавший картину, неожиданно скончался. И Рембрандт создал новое полотно размером в шестьл квадратных метров. Но ему пришлось долго переписывать картину – руки не держали кисть. В конце концов заказчики поручили завершить работу ученику Рембрандта. Великий художник обиделся и разрезал полотно на несколько кусков. Центральная часть картины сегодня хранится в Национальном музее Стокгольма, в Швеции.

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Теория ученого Э. Де Бомона об образовании гор на Земле, выдвинутая им в 1852 году, была отвергнута современной наукой из-за того, что она предполагала несколько последовательных падений и всплесков температуры на несколько тысяч градусов каждое измнение. Но на Земле в процессе образования гор уже существовала жизнь, и считается что жизнь не выдержала бы таких сильных перепадов. Согласно Бомону, горячая планета остывала на поверхности, твёрдая корка трескалась, планета уменьшалась в объеме при остывании. «Кожура» собиралась в складки, накопившиеся в трещинах осадки выдавливались наружу, образуя горные хребты.

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Самое длинное расстояние, на которое пролетела пробка от шампанского в момент открывания бутылки, – это 54 иетра 18 сантиметров. Рекорд был зафиксирован многочисленными свидетелями и занесён в Книгу Рекордов Гиннесса.

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«Быть иль не быть – вот в чём вопрос» так переводят первые строки знаменитого монолога Гамлета Борис Пастернак, Николай Гнедич и Великий Князь Константин Романов. А у Михаила Лозинского переведна фраза иначе: Быть иль не быть – таков вопрос.

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Первая часть романа «Туманность Андромеды» была опубликована в первом номере журнала Техника-молодежи за 1957 год. Художник Побединский изобразил на обложке женское лицо на фоне Туманности Андромеды. Роман стал первым произведением жанра «космической оперы» в СССР, конечно, с советскими особенностями.

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Слово «порт» означает по-латыни и в разных европейских языках «дверь», «ворота». Поэтому так и называли приморские города – дверь в страну.