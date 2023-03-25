Супер премьера на eTVnet !

Событие уникального масштаба! Мега новость от наших друзей в компании eTVnet : этот сервис интерактивного ТВ стал еще богаче!

Теперь ценителям хорошего кино и прекрасных сериалов, подписавшихся на eTVnet, доступна видеоколлекция START. Для тех, кто еще не знаком с сервисом START, – краткий обзор того, что же он предлагает своим зрителям.

START – это премьеры самых рейтинговых оригинальных сериалов от «Содержанок» и «Контейнера» до «Вампиров средней полосы», а также большая коллекция кино, сериалов и мультфильмов от ведущих студий.

Что именно можно посмотреть прямо сейчас с подпиской eTVnet ? Рассказываем ниже!

Бывшие

Яна Миронова, дочь очень богатого чиновника, глубоко несчастна. Сложные, разрушительные отношения в семье и отсутствие друзей отбивают у нее желание быть в реальном мире, давно ставшим отвратительным. Девушка находит самый простой способ решения своих проблем и через некоторое время становится пациенткой реабилитационной клиники для алкоголиков и наркозависимых. Там она знакомится с Ильей – новым психологом- консультантом. Поначалу Яна для него – очередная сложная пациентка, но постепенно Илья начинает видеть таланты Яны, раскрывающиеся в процессе выздоровления. Зарождаются новые чувства, неожиданные для обоих.

О чем говорят мужчины. Простые удовольствия

Дело было в далеком 2019-м году… Встретившись субботним утром, чтобы выпить шампанского, друзья отправляются в новое путешествие по глубинам мужского подсознания. О чем же на этот раз говорят мужчины? Конечно, о личном. Леша пытается понять существует ли женская дружба, Камиль рассуждает, можно ли уволить лучшего друга, ловелас Слава вспоминает первую любовь (или это была не она?), а Саша размышляет о потере отца и умению жить и радоваться каждому новому дню. А еще, прогуливаясь по центру города, друзья обсуждают, как вкрутить лампочку, чтобы она осталась довольна, о чем кричат откровенные фото в социальных сетях, и что такое чевапчичи. Они вернулись поговорить о вечном, и о личном, и о всяких пустяках… короче, обо всем…

Против всех

В основу сценария легла реальная история дома, который из-за конфликта принципиальных хозяев с застройщиком оказался один посреди современного жилого комплекса в Одинцове. Дед Захар – единственный из всей деревни, кто отказался продавать под застройку земельный участок. Старый лес вырубили, пруд осушили, и дом Захара оказался прямо во дворе нового ЖК. Еще и внук Богдан влюбился в дочку застройщика Майю. Но упрямый Захар решил идти до конца. Даже если придется вступить в неравную борьбу с застройщиком и недовольными жильцами построенных многоэтажек.

Соври мне правду

Влюбленная пара уединяется вдали от цивилизации. Они не так давно вместе, но парень уверен: он встретил свою единственную. Внезапный приезд младшей сестры, а потом и бывшего бойфренда девушки разрушает романтическую идиллию. Герои становятся заложниками желаний и страстей друг друга. Романтику сменяет страсть, а невинный флирт влечет за собой яростную ревность. Все более опасные психологические игры грозят привести к жестокой развязке.

Гранд

Амбициозная и склонная к авантюрам студентка пятого курса Алтайского университета туризма и отдыха Ксения Завгородняя мечтает работать в гостиничном бизнесе и открыть собственный отель. Но навязчивое внимание ректора ставит под угрозу не только планы Ксюши, но и ее дальнейшее обучение в ВУЗе. Девушка находит смелый, но очень скандальный выход из ситуации, после которого ей приходится спасаться бегством из Барнаула. Ксюша отправляется в Москву в надежде устроиться портье в отель, где работает ее родственник. В столичном отеле девушку встречает неразбериха: в связи с приходом нового эксцентричного хозяина меняется все – от менеджмента до названия. Воспользовавшись суматохой, предприимчивая Ксения представляется дипломированным специалистом и пытается устроиться в отель на высокую должность. Обман разоблачают быстро, и у девушки есть только один шанс получить работу – стать прачкой, начав карьеру с самой нижней ступени отельной социальной лестницы. Сможет ли Ксения обуздать авантюрный характер, держаться подальше от нового владельца и стать своей в слаженном коллективе отеля?

Вампиры средней полосы

Смоленск – среднестатистический город, расположенный в средней полосе России. Лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы – в Смоленске живут вампиры. Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной провинциальной семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней, их мирная жизнь оказывается под угрозой. Возглавляет вампирскую ячейку общества; самый старый вампир, дед Слава, он же Святослав Вернидубович, а следят за соблюдением вампирско- мирских законов;хранители; во главе с суровой Ириной Витальевной.

Жена олигарха

Жизнь Альбины меняется в один миг – под угрозой ареста муж-олигарх бросает ее, прихватив с собой все деньги. Все, что осталось от супруга, – двое детей и российская фабрика на грани банкротства. Теперь Альбина вынуждена забыть о роскошной жизни в лондонском особняке и вспомнить то, что ей говорили на бизнес-курсах. Только начинать жизнь с чистого листа в провинциальном городке без гроша в кармане ее никто не учил.

Содержанки

Москва, наши дни. Город больших денег и страстей, великолепных женщин и состоятельных мужчин, светских раутов и опасных интриг. Здесь красивые девушки мечтают попасть в мир гламура, струящихся шелков и сверкающих драгоценностей, а главная светская сваха города ловко пристраивает их в надежные руки. Приехавшая в столицу Даша, искусствовед из провинции, мечтает о новой, лучшей жизни, но загадочное и жестокое происшествие изменит все.

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