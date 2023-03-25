Недвижимость: Вынужденные покупатели жилья готовы вернуться на рынок

Опрос показал, что 26% канадцев, которые отложили свои планы покупки жилья в прошлом году из-за роста процентных ставок, возобновят свои поиски этой весной.

Согласно недавнему опросу, проведенному Maru/Blue по заказу Royal LePage, после года отложенных планов и застопорившихся покупок жилья канадские покупатели жилья готовятся вернуться на рынок жилья после объявления Банка Канады о сохранении ставки по кредитам овернайт на уровне 4,5%.

Опрос показал, что 63% канадцев, которые отложили свои планы покупки жилья в прошлом году, сделали это из-за роста процентных ставок, но теперь, когда процентные ставки остаются неизменными, 62% тех, кто отложил свои планы, готовы вернуться на рынок.

Опрос показал, что 26% канадцев, которые отложили свои планы покупки жилья в прошлом году из-за роста процентных ставок, возобновят свои поиски этой весной.

Между тем, 36% заявили, что планируют продолжать свои намерения по покупке, но будут ждать, пока центральный банк сохранит текущую ставку в течение нескольких месяцев подряд.

Однако четверть тех, кто отложил свои цели по покупке жилья, заявили, что не намерены возобновлять свои планы в ближайшем будущем.

“Восемь раз в год Банк Канады объявляет об изменениях своей ключевой процентной ставки, и в течение восьми заседаний подряд они агрессивно повышали ставки в попытке обуздать безудержную инфляцию. 8 марта 2023 года они ничего не делали, и ничегонеделание было очень важным событием”, – сказал Фил Сопер, президент и главный исполнительный директор Royal LePage, в пресс-релизе.

“Основываясь на нашем только что завершенном национальном опросе, это был сигнал, которого ждали многие канадцы, – указание на то, что можно безопасно вернуться на рынок жилья в поисках семейного дома, который они так отчаянно хотят или в котором нуждаются”.

Из тех, кто отложил свои планы покупки из-за возросшей стоимости заимствований, 65% сообщают, что более высокие процентные ставки значительно снизили стоимость жилья, которое они могут себе позволить.

Опрос также показал, что двум третям (67%) из тех, кто отложил свои планы по покупке жилья, было от 18 до 34 лет.

Среди тех канадцев, которые намерены вернуться на рынок жилья, многие тяготеют к ипотеке с фиксированной ставкой, которая может защитить домовладельцев от колебаний процентных ставок.

Более половины (53%) заявили, что выбрали бы ипотеку с фиксированной ставкой сроком на четыре или пять лет, а 17% заявили, что выбрали бы краткосрочную ипотеку с фиксированной ставкой (от одного до трех лет). Около 16% респондентов заявили, что предпочли бы ипотеку с переменной процентной ставкой.

“Банк Канады указал, что, по его мнению, повышение ставок, завершенное за последние двенадцать месяцев, оказывает свое влияние на экономику и что инфляция должна снизиться до трех процентов к середине года”, – продолжил Сопер. “Заявив, что, по их мнению, этот период повышения ставок остался позади, банк уточнил заявление, заявив, что при необходимости он снова повысит ставки…Тем не менее, маловероятно, что в ближайшем будущем мы увидим еще один период последовательных повышений ставок.

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