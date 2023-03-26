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Новости Канада выделила крупные средства для усиления полиции Гаити
Port of Prince

Канада выделила крупные средства для усиления полиции Гаити

Виктория Христова Мар 26, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Канада выделила крупные средства для усиления полиции Гаити отключены 74 Просмотров

100 млн канадских долларов направит Канада силам безопасности Гаити, чтобы снизить уровень насилия в карибской стране, заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо.

 

Трюдо объявил, что Канада передаст средства Гаитянской национальной полиции, а также введет санкции против представителей гаитянской элиты, которые «извлекают выгоду из отсутствия безопасности и насилия».

«В течение 30 лет западные страны пытались стабилизировать Гаити, но ситуация ужасна», — признал премьер-министр. По его словам, необходимо поддержать народ Гаити и процесс укрепления безопасности.

Напомним, полиция Гаити не в состоянии положить конец активности вооруженных банд, контролирующих целые кварталы гаитянских городов.

Международное сообщество оказывает недостаточную помощь полиции Гаити с целью ее поддержки в борьбе с вооруженными бандами, заявила глава Объединенного представительства Организации Объединенных Наций (ООН) на Гаити Хелен Ла Лайм.

Во время своего участия в заседании Организации американских государств (ОАГ) в Вашингтоне, Ла Лайм призвала к развертыванию специализированных иностранных сил в Гаити.

Власти Гаити, в том числе министр иностранных дел Виктор Женеус и премьер-министр Ариэль Анри, запросили международную помощь в борьбе с бандами.

Всплеск насилия привел к тому, что десятки тысяч гаитян покинули свои дома. Многие пытаются искать убежище в латиноамериканских странах или же добраться до США.

Напомним, призыв правительства Гаити о введении иностранных войск для борьбы с бандами вызвал неоднозначную реакцию внутри самой Гаити. Многие политические силы высказались против подобного шага.

 

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