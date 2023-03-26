Канадец с самой длинной бородой в мире второй раз побил свой рекорд

Обладатель самой длинной бороды в мире побил свой рекорд во второй раз. Абсолютным чемпионом стал житель канадского города Сарри в провинции Британская Колумбия Сикх Сарван Сингх.
Мужчина второй раз побил мировой рекорд по обладанию самой длинной бороды. Сейчас растительность на его лице достигла длины в 2,54 метра, сообщили на сайте Guinnes World Records.
Сикх Сарван Сингх практикует сикхизм и отращивает бороду с 17-летнего возраста. Первый раз он оказался в Канаде, когда его пригласили в золотой храм пропеть религиозные гимны. Представители местного сообщества уговорили его остаться в качестве преподавателя учений гуру.
Первый раз он зафиксировал рекорд в 2008 году. Тогда длина его бороды составила 2,33 метра. До этого обладателем рекорда был Биргер Пеллас из Швеции, который отрастил волосы на лице до 1,77 метров.
Мужчина уделяет много внимания уходу за своей гордостью – каждый день моет ее, расчесывает и наносит специальные укрепляющие средства.