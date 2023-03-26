Канадец с самой длинной бородой в мире второй раз побил свой рекорд

Первый раз он зафиксировал рекорд в 2008 году. Тогда длина его бороды составила 2,33 метра. До этого обладателем рекорда был Биргер Пеллас из Швеции, который отрастил волосы на лице до 1,77 метров.

Мужчина уделяет много внимания уходу за своей гордостью – каждый день моет ее, расчесывает и наносит специальные укрепляющие средства.