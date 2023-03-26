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Новости В Мире Совершено нападение на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме
Фото: https://yandex.ru/

Совершено нападение на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме

Виктория Христова Мар 26, 2023 В Мире, Новости Комментарии к записи Совершено нападение на православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме отключены 135 Просмотров

Двое израильских поселенцев предприняли попытку нападения на Гефсиманскую церковь  и православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме.

Двое израильских поселенцев предприняли попытку нападения на Гефсиманскую церковь  и православный храм Успения Богородицы в Иерусалиме.

Стало известно, что двое экстремистски настроенных израильских поселенцев ворвались в церковь и попытались изувечить ее святыни, надругаться над ними. Но им противостоял находящийся в храме гражданин Палестины. Одного из нападавших он и помог задержать, а другой скрылся с места происшествия. Средства массовой информации Израиля сообщают, что данный инцидент является пятым нападением израильских экстремистов на христианские культовые места в Иерусалиме за нынешний год.

Ранее израильский поселенец штурмовал здание церкви «Христово заточение» в Старом городе Иерусалима. Он разбил и даже уничтожил часть ее реликвий, а по окончании мародерства даже попытался ее поджечь. Кладбище епископальной церкви также не так давно подверглось нападению экстремистов. На нем предметом проявления ненависти стали надгробья с крестами, честь из которых и были изувечены еврейскими экстремистами. Согласно христианской вере, именно возле этого места проходила Тайная вечеря Спасителя с апостолами.

Эта же группа людей пыталась штурмовать Армянскую Патриархию. Не добившись результата, экстремисты нанесли на ее стены расистские лозунги и позорно сбежали. Турция осудила деяния израильских экстремистов. Она призвала стороны немедленно выполнить все пункты соглашения в Шарм-эль-Шейхе. В частности, красной нитью в данном соглашении прописано отношении исторического статуса Иерусалима и святых мест Израиля.

Анкара также потребовала проявить сдержанность и здравый смысл, чтобы обеспечить соблюдение обычаев священного для мусульман месяца Рамадан, а также праздника Пасхи, которые празднуются во всем мире.

Террористическое нападение на церковь у Могилы Девы Марии в Иерусалиме осудила также и Греческая православная церковь. Она категорически осуждает попытку нападавших причинить увечья архиепископу Иоахиму, руководившему в тот день службой, а также нападение на одного из священников в храме. В сообщениях говорится, что архиепископ Иоахим был ранен в лоб железным прутом, принесенным одним из нападавших. Стоит отметить, что как правило быстро реагирующая на подобные инциденты полиция прибыла на место происшествия лишь через полчаса после вызова.

 

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