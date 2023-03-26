Можно ли продать второе место жительства без налогообложения?

Одна читательница спрашивает меня, можно ли продать свое второе основное место жительства, не облагая налогом ее доходы от продажи, и если нет, то что говорится в законе.

Одна читательница спрашивает меня, можно ли продать свое второе основное место жительства, не облагая налогом ее доходы от продажи, и если нет, то что говорится в законе.

Поскольку человек может владеть более чем одним местом жительства в личном качестве, вопрос может быть сложным.

По словам Людовика Надо, налогового специалиста-бухгалтера и владельца налогового управления Л’Эстри: “это зависит от обстоятельств. В первую очередь необходимо учитывать три момента”:

1.одновременно может быть только одно основное место жительства.

При продаже недвижимости, если она частично использовалась в качестве основного места жительства, необходимо указать годы, в течение которых она использовалась как таковая.

«В результате продажи имущества, в котором мы прожили несколько лет, например доходного дома, которым мы все еще владеем, мы должны будем указать в налоговой форме, в каком проценте здания мы проживали в качестве собственника-арендатора (для его основного места жительства), и указать, в течение каких периодов времени в нем проживали. годы. Часть здания и годы, которые не использовались в качестве арендодателя, будут облагаться налогом при продаже здания. Прирост капитала, соответствующий части и годам, используемым в качестве основного места жительства владельца-арендатора, не облагается налогом», – объясняет Людовик надо

Вы сдаете в аренду свое основное место жительства?

Возможна случайная аренда на несколько недель в режиме Airbnb дома, «при условии, что это была разовая аренда, а не массовая аренда в течение года», – добавляет г-н надо.

2. Структура собственности не должна была существенно измениться.

Здесь мы не имеем в виду ремонт кухни или присоединение солярия. Ваши дети живут в подвальном помещении, которое вы предоставили им бесплатно? Да, это действительно основное место жительства семьи. Вы обустроили квартиру, чтобы сдать ее в подвале кому-то другому? Эта часть должна быть указана как доходная часть за те годы, в течение которых она использовалась в качестве квартиры.

3. Правило «+ 1″.

Такая ситуация приводит к тому, что в течение одного и того же года мы проживаем более чем в одном основном месте жительства.

Например, вы продали свое основное место жительства, и вам необходимо временно переехать во второе место жительства на время, чтобы найти новую недвижимость или чтобы она была доступна. Таким образом, в этом же финансовом году у вас будет два основных места жительства, подлежащих декларированию. В качестве другого примера вы можете решить продать свою семейную резиденцию, чтобы с этого момента постоянно проживать в своем коттедже, и, таким образом, назначить его своим основным местом жительства.

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