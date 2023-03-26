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Недвижимость

Можно ли продать второе место жительства без налогообложения?

Виктория Христова Мар 26, 2023 Лев Голберг, Недвижимость, Новости Комментарии к записи Можно ли продать второе место жительства без налогообложения? отключены 97 Просмотров

Одна читательница спрашивает меня, можно ли продать свое второе основное место жительства, не облагая налогом ее доходы от продажи, и если нет, то что говорится в законе.

Одна читательница спрашивает меня, можно ли продать свое второе основное место жительства, не облагая налогом ее доходы от продажи, и если нет, то что говорится в законе.

Поскольку человек может владеть более чем одним местом жительства в личном качестве, вопрос может быть сложным.

По словам Людовика Надо, налогового специалиста-бухгалтера и владельца налогового управления Л’Эстри: “это зависит от обстоятельств. В первую очередь необходимо учитывать три момента”:

1.одновременно может быть только одно основное место жительства.

При продаже недвижимости, если она частично использовалась в качестве основного места жительства, необходимо указать годы, в течение которых она использовалась как таковая.

«В результате продажи имущества, в котором мы прожили несколько лет, например доходного дома, которым мы все еще владеем, мы должны будем указать в налоговой форме, в каком проценте здания мы проживали в качестве собственника-арендатора (для его основного места жительства), и указать, в течение каких периодов времени в нем проживали. годы. Часть здания и годы, которые не использовались в качестве арендодателя, будут облагаться налогом при продаже здания. Прирост капитала, соответствующий части и годам, используемым в качестве основного места жительства владельца-арендатора, не облагается налогом», – объясняет Людовик надо

Вы сдаете в аренду свое основное место жительства?

Возможна случайная аренда на несколько недель в режиме Airbnb дома, «при условии, что это была разовая аренда, а не массовая аренда в течение года», – добавляет г-н надо.

2. Структура собственности не должна была существенно измениться.

Здесь мы не имеем в виду ремонт кухни или присоединение солярия. Ваши дети живут в подвальном помещении, которое вы предоставили им бесплатно? Да, это действительно основное место жительства семьи. Вы обустроили квартиру, чтобы сдать ее в подвале кому-то другому? Эта часть должна быть указана как доходная часть за те годы, в течение которых она использовалась в качестве квартиры.

3. Правило «+ 1″.

Такая ситуация приводит к тому, что в течение одного и того же года мы проживаем более чем в одном основном месте жительства.

Например, вы продали свое основное место жительства, и вам необходимо временно переехать во второе место жительства на время, чтобы найти новую недвижимость или чтобы она была доступна. Таким образом, в этом же финансовом году у вас будет два основных места жительства, подлежащих декларированию. В качестве другого примера вы можете решить продать свою семейную резиденцию, чтобы с этого момента постоянно проживать в своем коттедже, и, таким образом, назначить его своим основным местом жительства.

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