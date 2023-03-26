Иммиграция с Александрой Мельниковой. Вам отказали в иммиграционном файле! Что делать???

Отказ по программе ПМЖ по переселению беженцев. Офицер отказал семье из Сирии, которая проживала в Ливане и была спонсируема канадскими гражданами. Причина отказа: «я не уверен, что вы легально проживали в Ливане, в ПМЖ отказываю». Ошибка здесь в том, что в программе переселения беженцев с помощью канадских спонсоров нет требования ЛЕГАЛЬНОГО проживания в третьей стране, так как это беженцы. Суд, апелляция и пере открытие дела.

Отказ в рабочей визе. Офицер не поверил, что контракт на работу подлинный, несмотря на то, что 25 рабочих уже были одобрены к этому работодателю и работали в Канаде. При выдаче рабочей визы пакет проходит проверку на подлинность, что включает в себя следующие показатели:

работодатель активно развивает и работает над своим бизнесом;

контракт на работу соответствует нуждам работодателя;

длительность контракта отвечает запросам и специфике как бизнеса, так и специальности;

у работодателя нет проблем с законом и на него не открыто дело по торговле людьми

Причина отказа: «Меня не убедили, что работодатель сможет обеспечить работой столько иностранных работников». Дело пошло в суд и судья аннулировал отказ, так как нельзя отказать в рабочей визе применяя подход «все или ничего». Точнее говоря, нельзя отказать только по одному фактору, в котором офицер просто сомневается.

Отказ на ПМЖ гражданину Югославии. В далеком 1992 году гражданин Югославии уже будучи в Канаде подал на ПМЖ по специальной программе для жертв этого конфликта. Его файл был утерян и спустя 30 лет аппликанту было отказано по той причине, что информация устарела и проверить ее нереально, так как больше половины документов тоже были утеряны иммиграционным департаментом. Мужчина подал в суд и в июле 2022 года его дело было опять пере открыто и отправлено на рассмотрение другим «нормальным» офицером. Отказ был априори не законный, так как документы были утеряны самим департаментом, и задержка в 30 лет была тоже на вине департамента.

Отказ работодателю в разрешении набрать иностранных сотрудников. В этом случае поговорим про компанию Sunwing, которая еще в октябре 2022 года обращалась в Министерство Труда и социальной политики Канады с просьбой разрешить ей нанять 63 иностранных пилота, дабы избежать возможного коллапса в период Рождественских праздников. Министерство ответило отказом, типа вам пилоты не нужны, большого наплыва не предвидится… А теперь давайте вспомним массовые аннулирование рейсов в период с 15 по 31 декабря 2022 года, когда улететь из Канады стало почти невозможно. К тому же компания отменила 67 рейсов и впоследствии получила больше, чем 7 тысяч жалоб.

Если вам нужна консультация по иммиграции, пожалуйста, отправьте нам емейл на info@skiimmigration.com .

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С уважением Александра Мельникова,

Президент компании «SKI Immigration»,

“Canada from coast to coast”

лицензированный иммиграционный консультант по всей Канаде и провинции Квебек с опытом работы в иммиграции более 10 лет.

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