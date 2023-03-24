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Новости OQLF требует от McGill включать французский язык во все свои сообщения
Фото: https://academconsult.ru

OQLF требует от McGill включать французский язык во все свои сообщения

Виктория Христова Мар 24, 2023 Новости, Новости провинции Квебек Комментарии к записи OQLF требует от McGill включать французский язык во все свои сообщения отключены 162 Просмотров

Управление французского языка в Квебеке после жалобы в языковое агентство требует, чтобы англоязычный университет Макгилла включал французский язык во все свои сообщения

 

Жалоба в OQLF была подана из-за некоторых сообщений между университетом и его сотрудниками только на английском языке. Кроме того, некоторые разделы веб-сайта McGill не были переведены на французский язык, включая раздел, посвященный равенству, разнообразию и инклюзивности.

В требовании OQLF цитировался раздел 41 Хартии французского языка, в котором говорится, что работодатель должен “использовать французский язык в письменных сообщениях со всем персоналом или его частью, в частности с работником или ассоциацией работников, представляющих весь персонал или его часть; и убедиться, что нижеприведенные документы, которые предоставляет работодатель, составлены на французском языке, и, если они также доступны на другом языке, убедиться, что французская версия доступна на условиях которые, по крайней мере, столь же благоприятны.”

Макгилл ответил, признав, что это должно соответствовать Уставу и что был запущен процесс, чтобы гарантировать, что это будет сделано, и что запрос от OQLF обрабатывается.

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