Метод расщепления «вечных химикатов» разработали в Канаде

Химические вещества, которые почти невозможно расщепить естественным путем, PFAS (пер- и полифторалкильные вещества), еще называют вечными. Они широко используются в самых распространенных товарах: в посуде с антипригарным покрытием, водонепроницаемой ткани, игрушках, косметике и т.д. PFAS считались безвредными, пока ученые не обнаружили, что они связаны с повышенным уровнем холестерина, гормональными нарушениями, бесплодием, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

При утилизации PFAS могут попадать в окружающую среду. Они также могут накапливаться в организме, особенно в печени и почках, и чем старше человек, тем больше в его теле «вечных химикатов». Беременные матери передают их своим младенцам, поэтому даже новорожденные имеют PFAS в своем организме.