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Новости Метод расщепления «вечных химикатов» разработали в Канаде
Фото: ab-news.ru

Метод расщепления «вечных химикатов» разработали в Канаде

Виктория Христова Мар 24, 2023 Новости, Новости Канады Комментарии к записи Метод расщепления «вечных химикатов» разработали в Канаде отключены 132 Просмотров

Большинство бытовых фильтров для воды на основе активированного уголя пропускают многие вредные химикаты и оставляют после себя высокотоксичные отходов, которые люди выбрасывают в мусорное ведро. Новый метод лишен этих недостатков.

Ученые из Университета Британской Колумбии объявили о разработке материала на основе кремнезема, который способен поглощать широкий спектр вредных химических веществ.

Химические вещества, которые почти невозможно расщепить естественным путем, PFAS (пер- и полифторалкильные вещества), еще называют вечными. Они широко используются в самых распространенных товарах: в посуде с антипригарным покрытием, водонепроницаемой ткани, игрушках, косметике и т.д. PFAS считались безвредными, пока ученые не обнаружили, что они связаны с повышенным уровнем холестерина, гормональными нарушениями, бесплодием, сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком.

При утилизации PFAS могут попадать в окружающую среду. Они также могут накапливаться в организме, особенно в печени и почках, и чем старше человек, тем больше в его теле «вечных химикатов». Беременные матери передают их своим младенцам, поэтому даже новорожденные имеют PFAS в своем организме.

Один из путей попадания PFAS в человеческий организм – через питьевую воду. Большинство бытовых фильтров для воды на основе активированного уголя пропускают многие вредные химикаты и оставляют после себя высокотоксичные отходов, которые люди выбрасывают в мусорное ведро.
Канадские исследователи разработали новый силикатный абсорбирующий материал, который улавливает гораздо более широкий спектр химических веществ и может использоваться повторно. Технологию можно использовать для очистки питьевой воды в быту и на производстве.
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