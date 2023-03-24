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Банк Канады раскрывает текущую степень финансового риска потребителей

Виктория Христова Мар 24, 2023 Недвижимость, Недвижимость с Ольгой Успенской, Новости Комментарии к записи Банк Канады раскрывает текущую степень финансового риска потребителей отключены 184 Просмотров

Согласно новым данным Банка Канады, волна повышений процентных ставок за последний год и вызванное этим увеличение стоимости заимствований привели к усилению финансовой уязвимости канадских домохозяйств.

Согласно новым данным Банка Канады, волна повышений процентных ставок за последний год и вызванное этим увеличение стоимости заимствований привели к усилению финансовой уязвимости канадских домохозяйств.

Только в 4 квартале 2022 года у 28,75% новых выданных ипотечных кредитов коэффициент обслуживания долга превышал 25%, что на 12% выше по сравнению с аналогичным периодом 2021 года, сообщил центральный банк.

“При прочих равных условиях домохозяйство, которое тратит значительную часть своего дохода на выплаты по ипотеке, может быть более уязвимым к финансовому стрессу – у него может быть больше шансов задержать выплаты по долгам, если произойдет отрицательный скачок доходов или повышение процентных ставок по ипотеке”, – говорится в сообщении Банка Англии. “Банк использует долю новых ипотечных кредитов с ипотечным DSR более 25% для выявления наиболее уязвимых домохозяйств”.

За тот же период также было зарегистрировано резкое снижение числа выданных ипотечных кредитов: в четвертом квартале было выдано 148 835 кредитов, что значительно ниже пика эпохи пандемии в 279 682 кредита, наблюдавшегося в 1 квартале 2021 года.

В то же время доля задолжавших канадских домохозяйств, которые задерживали выплаты по крайней мере на 60 дней, выросла с 1,92% в конце 2021 года до 2,16% в 4 квартале 2022 года.

“Поскольку ипотека, как правило, является последним продуктом, по которому просрочена задолженность, пропущенные платежи по другим типам долгов могут быть ранними признаками финансового кризиса”, – заявили в BoC.

Ройс Мендес, глава отдела макроэкономической стратегии в Desjardins Securities, заявил в недавнем отчете для инвесторов, что этот рост уязвимости является ключевой причиной решения Банка Англии о замораживании ставок ранее в этом месяце.

 

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