Общественные марши за спасение больницы в Лашине

Сторонники больницы Лашин съехались со всех концов Западного острова в минувшую субботу на марш поддержки.

Сторонники больницы Лашин съехались со всех концов Западного острова в минувшую субботу на марш поддержки.

Семейный врач и защитник общественного здравоохранения доктор Пол Саба возглавлял команду организаторов, которые объединили общественность, общественных лидеров и работников здравоохранения. В январе прошлого года Медицинский центр Университета Макгилла (MUHC) сократил часы работы отделения неотложной помощи в Лашине и объявил, что пациенты, прибывшие на машине скорой помощи, будут перенаправлены в другие больницы. В феврале они пошли на попятную, и Саба надеется, что они поддадутся общественному давлению и отступят от любых изменений, которые лишат больницу Лашина того функционала, которым, по его мнению, она всегда должна оставаться.

“Что нам нужно, – сказал Саба, – так это чтобы они выделили полноценное отделение неотложной помощи с машинами скорой помощи и отделением интенсивной терапии, и чтобы Лашинская больница стал полностью функционирующей общественной больницей, как это было в прошлом”.

“Исследования показывают, – сказал он, – что при закрытии местных отделений неотложной помощи смертность возрастает”. Мэр Лашина Майя Воданович также была на этом марше в сопровождении других мэров Западного острова.

Марку Доре, мэру Дорваля, действительно довелось побывать в больнице ранее на этой неделе, когда он упал и сломал запястье. “Это моя любимая больница”, – сказал он. “Это действительно качественное медучреждение на Западном острове”.

Тим Томас, мэр Пуант Клера, также выступил с речью, затронув проблемы, с которыми сталкивается больница общего профиля Лейкшор. “И теперь, ” сказал он, “ единственная другая служба экстренной помощи на Западном острове находится в опасности. В этом вообще нет никакого смысла. Поэтому мы должны дать понять: если вы хотите, чтобы наши сообщества росли и процветали, инфраструктура № 1, которая нам нужна в сообществах, – это здравоохранение ”. Несколько врачей и медсестер также выступили, адресуя резкие слова непосредственно премьер-министру Квебека Франсуа Лего и министру здравоохранения Кристиану Дюбе.

”Больница Лачин занимает 26-е место среди 1300 лучших больниц Канады, по данным журнала Newsweek, – сказала Саба. Он обслуживает более 300 000 жителей Западных островов на обоих языках. “Поэтому ради блага жителей Монреаля и Квебека я прошу Медицинский центр Университета Макгилла и правительство Квебека как можно скорее возобновить круглосуточное отделение неотложной помощи больницы Лашин с полностью функциональным отделением интенсивной терапии и службой скорой помощи”.

Он отмечает, что больницы по всему Монреалю переполнены, некоторые из них работают на 120% сверх вместимости. По словам Сабы, отказ от услуг, которые сообщество привыкло ожидать от больницы Лашин, приведет к задержкам в лечении и росту смертности.

Что касается правительства провинции, Саба отмечает, что существует постановление, подписанное всеми сторонами в июне 2007 года, гарантирующее, что больница Лашина сохранит все свои услуги и сервисы. “Таким образом, нынешнее правительство фактически идет вразрез с резолюцией Национальной ассамблеи”.

Разумеется, больница Лашин обслуживает всех пациентов из всех сообществ. Тем не менее, говорит Саба, правительство, которое, похоже, так заботится о языке, фактически закрывает то, что считается единственной франкоязычной больницей на Западном острове.

Тем не менее, Саба надеется, что объединение сообщества изменит ситуацию к лучшему, “покажет правительству, что это общественная больница, что они нанесут большой вред, закрыв ее, что они подвергнут риску жизни и безопасность пациентов”.

“Я верю, – говорит он, – что они прислушаются к здравому смыслу”.