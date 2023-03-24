KartinaTV рекомендует к просмотру

Лучшие видеотеки в подписке KartinaTV предлагают огромное количество качественных фильмов, сериалов, развлекательных шоу и поистине увлекательных проектов!

В ближайшее время мы рекомендуем обратить внимание на следующие премьеры:

Видеотеке more.tv – Шоу «На выход!». Премьера!

Видеотека more.tv представляет новое интеллектуальное шоу от создателей легендарных телеигр «Слабое звено» и «Сто к одному». Абсолютно беспощадный проект под названием «На выход!» сведёт в битве разумов восемь участников. Они должны будут отвечать на сложные вопросы трехкратной чемпионки Олимпийских игр, заслуженного мастера спорта и легендарной телеведущей Марии Киселевой. Каждый раунд завершается уходом самого слабого игрока, пока в финале не останется только двое претендентов на звание лучшего. Максимальный размер денежного приза составляет 400 тысяч рублей – такая сумма определённо мотивирует к победе!

Видеотека Premier – Сериал «Вторая линия». Премьера!

В видеотеке Premier стартует остросюжетный сериал «Вторая линия» с Егором Корешковым в главной роли. В центре внимания оказывается работник телефонной службы психологической помощи Павел. Он ежедневно старается абстрагироваться от боли различных незнакомых людей и помогает им справляться с жизненными трудностями. Однажды он получает крайне тревожный звонок от таинственного незнакомца, который угрожает взорвать дом, в котором находятся супруга и ребёнок Павла. Если герою не удастся разгадать, с кем он говорит и где найти злоумышленника, ему придётся вступить в опасную игру, чтобы спасти своих любимых.

Видеотека START – Сериал «Жить жизнь». Премьера!

Видеотека START радует премьерой нового сериала под названием «Жить жизнь». Главная героиня – молодая успешная женщина, которой пришлось пережить трагическую смерть супруга. Спустя какое-то время она по уши влюбляется в своего врача, они начинают встречаться, но потом оказывается, что она связалась с настоящим манипулятором и абьюзером. Вырваться из этой паутины болезненных отношений и постоянного страха не так уж и просто. Узнайте, удастся ли героине обрести заветную свободу в новом психологическом триллере с Любовью Аксеновой и Романом Васильевым в главных ролях.

Видеотека more.tv – Мультсериал «Развлечёба»

Познавательный мультсериал «Развлечёба» делает процесс обучения намного интереснее и приятнее. Главный герой проекта – весёлый и всезнающий Кубокот, который обладает

всей необходимой информацией о школьных предметах. Вместе с ним маленькие зрители смогут улучшить свои знания математики и грамматики, открыть для себя новое в

истории и географии, изучить окружающий их мир и выучить новые слова на иностранном языке. Вдобавок, каждая серия завершается небольшой интерактивной игрой, посвящённой полученным в эпизоде знаниям.

ВАЖНО!

Если вы желаете смотреть Kartina Canada на телевизоре, выберите для себя телевизионную приставку. Она очень просто подключается к интернету и Вашему телевизору. Мы поддерживаем как устаревшие, так и новейшие типы телевизоров. Мягкое кресло, горячий чай и пульт дистанционного управления 200 каналами из России и стран СНГ – вот что необходимо для каждого семейного очага.

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Напомним читателю, что в свободной продаже имеются телевизионные карточки от Kartina Canada. Они работают по принципу телефонных, то есть вы снимаете защитный слой и открывшийся код даст вам доступ к более чем 200 лучших телеканалов России, Украины и стран СНГ на 30 дней или один год (в зависимости от стоимости карточки). Наша видеотека насчитывает более 30,000 популярных фильмов и сериалов, а также архив всех основных телеканалов. И главное – всё это без рекламы!

Напоминаем также адрес, по которым уже сегодня можно приобрести телевизионные карточки от KartinaCanada.com: 5136 Bd Décarie, Montréal, QC H3X 2H9