Подросток-иммигрант отчаивается во французской школе Монреаля

Подросток Харман “Гарри” Джассал, приехавший в Монреаль из Индии, находится в отчаянии, поскольку языковые законы Квебека вынуждают его учиться здесь на французском языке. Его 15-летняя сестра тоже испытывает трудности.

Согласно законопроекту 101, только те, кто получил большую часть своего образования на английском языке, в Канаде могут посещать английскую государственную школу. Ребенок также может посещать английскую государственную школу, если родитель или брат/сестра большую часть своего пребывания в Канаде изучали английский язык. 17-летний Харман недавно отправил письмо в школьный совет English Montreal School Board, в котором ясно выразил свое недовольство сложившейся ситуацией, указав, что все время учебы в Индии он учился на английском языке.Когда Харман приехал сюда, он начал посещать франкоязычную школу Луи-Жозефа Папино в Сен-Мишеле.

“Я даже ничего не понимаю в школе, потому что они не используют ни английский, ни какой-либо другой язык, чтобы помочь ученикам с французским”, – писал Харман. “Я был первым и вторым в своих классах в Индии, но я получаю нулевые оценки в 3-м классе средней школы по математике, потому что я не знаю чему учат. Я не знаю, что делать. Пожалуйста, помогите мне. Мои родители не хотят переезжать из Квебека. Я не думаю, что смогу здесь жить, посещая школу на французском языке”. В последующем электронном письме Харман написал, что его сокурсники тоже не говорят по-английски. Харман добавил, что ему сказали, что новички во французских школах посещают Welcome classes французского языка, которые, как предполагается, облегчат переход и интеграцию для тех, кто не говорит по-французски.

Однако, согласно сайту schooladvice.net ситуация следующая: “хотя идея этих занятий кажется замечательной, реализация и общие результаты не впечатляют. Для многих семей это был неприятный опыт. В типичном учебном классе можно встретить широкий спектр возрастных групп, разговорных языков и академических способностей. Учителя, по большей части, не прошли надлежащей подготовки для преподавания французского языка как второго, особенно студентам, не имеющим опыта владения этим языком. Это не является эффективной стратегией для изучения французского языка или других основных предметов.” В статье также отмечается, что чем младше студент, тем легче будет переход на французский язык.

Харман написал, что его сокурсники родом из таких мест, как Алжир, Доминиканская Республика и Сальвадор, и что никто из них также не может говорить с ним по-английски. Харман рассказал, что его родители приехали в Канаду шесть лет назад, и что он присоединился к ним здесь несколько месяцев назад. “Я знал, что буду учиться на французском, но я не знал, что никто не будет использовать английский”, – сказал он. “Мне это очень тяжело, и я чувствую, что эти правила, ограничивающие доступ в английские школы, не нужны. Мне даже учитель сказал: ”Английский – не твой родной язык, поэтому везде говори по-французски”.

Харман говорит, что ему также сообщили, что правительство Квебека хочет увеличить франкоговорящее население, утверждая, что оно медленно исчезает. “Я бы хотел переехать в другую провинцию, например, в Онтарио, но наше финансовое положение здесь довольно плохое, и моя мама не хочет переезжать. Я не испытываю ненависти к французскому языку, но я не могу справиться с ним с точки зрения образования. Я собираюсь поступить в колледж, но мне все еще нужно проучиться здесь еще три года, и я не думаю, что смогу завершить учебу. Я думаю, что требуется два-три года, чтобы должным образом овладеть французским языком, по крайней мере, на базовом уровне. Французский язык полностью отличается от английского — у них есть род для каждого отдельного слова. Если бы я был моложе, то, вероятно, смог бы лучше выучить французский”.

Харман говорит, что он просто хочет закончить среднюю школу и продолжить обучение в CEGEP. Он знает, что студенты в его ситуации должны посещать курсы французского языка даже в CEGEP по английскому языку, и мы сказали ему, что ему придется сдать тест по французскому языку, чтобы окончить CEGEP, как того требует новый закон о языке Квебека, законопроект 96. “Я слышал, что есть определенные ситуации, в которых вы можете пойти в английскую школу, если у вас есть физические недостатки или вы получаете разрешение от французской школы. Мой учитель сказал мне, что я не смогу поступить в английскую среднюю школу.”

Председатель EMSB Джо Ортоне о деле Хармана говорит вот что: “Закон в его нынешнем виде, даже с поправками к законопроекту 96, допускает предоставление исключений по гуманитарным соображениям”, – сказал он. “Проблема, с которой мы сталкиваемся, заключается в том, что единственные люди, которые могут дать такое разрешение, – это министр образования или люди в министерстве, и мы знаем, что они редко предоставляют такие исключения по гуманитарным соображениям, и это прискорбно. Мы не хотим видеть, как дети борются”.

EMSB признает важность французского языка и поощряет его использование. “Большинство наших школ двуязычны или имеют программы полного погружения во французский язык, но не всем посчастливилось так легко овладеть языком — иммигранты испытывают трудности, а некоторые люди просто не владеют языками. Мы, как общество, должны стремиться найти способ для них добиться успеха в школе и быть полезными членами общества, а не сдерживать их”. Он также добавил, что по его мнению, случай Хармана – это тот случай, когда ему, предположительно, может быть предоставлено посещения английской школы. “Всего один лишний человек в английской школе никоим образом не будет угрожать французскому языку”.