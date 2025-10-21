Жилищный кризис в Монреале: есть ли выход из тупика?

Салли, ухаживающая за своим 75-летним отцом, годами живет в социальном жилье Монреаля, так называемых HLM в районе Лашин. Несмотря на то, что ее финансовое положение улучшилось — Салли теперь работает лицензированной медсестрой полный рабочий день — она до сих пор не может позволить себе съехать и арендовать или купить собственное жилье.

Ее арендная плата в HLM рассчитывается как 25% от ее валового дохода, что в случае Салли составляет почти половину ее чистой зарплаты. Сейчас она платит 1500 долларов в месяц за трёхкомнатную квартиру, которую делит с сыном, отцом и двумя кошками. По сравнению с рынком жилья, где аналогичные квартиры стоят от 2000 до 3000 долларов, это относительно недорого, но для нее это сдерживает возможность улучшить свои жилищные условия.

Эксперты подчеркивают, что история Салли иллюстрирует глубину жилищного кризиса в Монреале. Многие люди с относительно высокими доходами оказываются «заперты» в ограниченном количестве социальных квартир, поскольку рынок частного жилья слишком дорог и недоступен.

По словам Патрисии Винне, координатора федерации жильцов HLM FLHLMQ, нынешние правила social housing стали менее гибкими: многие, как Салли, уже не соответствуют критериям для субсидированного жилья, но в то же время не могут позволить себе съехать.

Кризис усугубляется двадцатилетним недостроем: с 1990-х годов в Квебеке не строится достаточно социальных квартир, и сегодня многие тысячи людей ожидают на очереди по программе социального жилья.

Проблема осложняется высокой арендной платой на частном рынке, что оставляет многих людей в замкнутом круге. По мнению специалистов, простое строительство новых дорогих квартир без увеличения доли социального жилья лишь усугубит ситуацию.

Власти Монреаля выделяют значительные средства для борьбы с бездомностью, строительства модульных домов и расширения доступного жилья, однако для многих жителей, как Салли, ситуация остается сложной, требующей комплексных мер и политической воли.

Так, жилищный кризис становится одной из ключевых социальных проблем Монреаля, влияющей на качество жизни и права граждан на достойное жилье.

