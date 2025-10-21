Понедельник без света: проблемы в Hydro-Québec

В понедельник утром более 35 000 клиентов Hydro-Québec в Монреале и регионе остались без электроснабжения из-за серии отключений. По состоянию на 12:45 дня было зафиксировано более 21 перебоя, в основном в Монреале (более 31 000 клиентов) и в районе Уатуа (более 2 600 клиентов).

Основная часть отключений в Монреале пришлась на восток от автомагистрали Highway 25 в районе Point-aux-Trembles.

По словам представителя Hydro-Québec Линн Сент-Лоран, неисправность связана с подстанцией Восточный Монреаль: «Благодаря определённым манёврам удалось восстановить электроснабжение у крупных клиентов, таких как нефтеперерабатывающий завод Suncor. Однако проблема ещё не идентифицирована, на месте работает команда специалистов, мы приложим все усилия, чтобы быстро её решить».

Такие масштабные перебои в подаче электроэнергии вызывают значительные неудобства — от нарушения работы предприятий до затруднений в быту тысяч жителей. Hydro-Québec сообщает, что ведёт постоянный мониторинг ситуации, а аварийные бригады работают круглосуточно, чтобы как можно скорее восстановить подачу электричества. Рекомендуется при отключениях соблюдать меры безопасности, иметь при себе запас воды, фонарики и зарядные устройства для мобильных телефонов.

Также возможно, что погодные условия или технические неисправности в инфраструктуре электросети играют роль в подобных авариях. Жителям Монреаля советуют следить за официальными уведомлениями и, при необходимости, обращаться в службы поддержки Hydro-Québec по телефону 1-800-790-2424.

