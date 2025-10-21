Низкая явка на муниципальных выборах в Монреале: причины, тенденции и прогнозы на 2025 год

Исторически жители Монреаля показывают низкий уровень участия в муниципальных выборах. Последние выборы в 2021 году привлекли лишь около 38% избирателей — это ниже, чем на выборах 2017 года (42%), и значительно ниже, чем на федеральных выборах (около 57% в 2021 году). В соседнем Лавале ситуация была ещё более острой — всего 28% проголосовали.

Почему люди не голосуют?

Эксперты выделяют несколько причин низкой явки. Во-первых, слабая связь избирателей с местными властями и низкое потребление местных новостей приводят к отстранённости от муниципальной политики. По словам Саманты Ройш из организации Apathy is Boring, которая специализируется на повышении электоральной активности, местное управление воспринимается молодыми и вообще большинством населением как незначительное и не влияющее на их жизнь.

Второй фактор — пандемия COVID-19, оказавшая значительное влияние на планы и возможности голосования в 2021 году, а также политическая усталость: федеральные выборы проходили менее чем за два месяца до муниципальных. Текущие федеральные и мировые новости также отвлекают внимание от местных кампаний.

Структурные барьеры и регистрация избирателей

В Квебеке действует строгий порядок регистрации: избиратели должны быть зарегистрированы в списках за две недели до выборов (в 2025 году — к 16 октября). Невозможность регистрации в день выборов дополнительно снижает явку.

Лидеры и кандидаты — почему не хватает интереса?

Отсутствие известных и харизматичных кандидатов тоже играет роль. В 2025 году мэр Валери Плант не выдвигается на переизбрание, и новые политические партии либо возглавляются новыми лицами, что затрудняет узнаваемость и мотивацию голосовать.

Прогноз на выборы 2 ноября 2025 года

Эксперты остаются осторожно оптимистичными, но не ждут значительного роста явки. Средняя явка по последним десяти муниципальным выборам в Монреале — около 43%, с максимумом около 50% в 1998 году и минимумом 34,9% в 2005.

Чтобы повысить участие, эксперты предлагают:

Упростить регистрацию, разрешив голосование в день выборов.

Развивать гражданское образование, показывая влияние местной власти на повседневную жизнь (дороги, уборка, транспорт и т.п.).

Активнее использовать социальные сети для молодёжного вовлечения.

Представлять яркие и вдохновляющие идеи от кандидатов.

Важность каждого голоса

Даже небольшие промежутки в голосах могут изменить исход выборов. Например, в 2021 году кандидатка Проекта Монреаль Лиза Кристенсен победила всего с разницей в 13 голосов. Такая конкуренция подчеркивает актуальность участия всех избирателей.

