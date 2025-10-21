Монреаль расширяет свою сеть лёгкорельсового транспорта: открытие линии Deux-Montagnes намечено на 17 ноября 2025 года. Эта ветка станет частью Réseau express métropolitain (REM), самой масштабной системы лёгкорельсового метрополитена в регионе.

Новая линия включает 14 станций, из которых три обеспечивают пересадки на существующую сеть метро. Deux-Montagnes — это продолжение линии Brossard, которая соединяет Южный берег с центром Монреаля с июля 2023 года.

Часть нового маршрута — между северным районом города и пригородом Deux-Montagnes — будет работать до 21:30, после чего часть пути будет временно закрыта для прохождения тестов перед запуском следующей ветки Anse-à-l’Orme, запланированной к открытию весной 2026 года. После запуска этой линии протяжённость REM достигнет 50 км с 19 действующими станциями.

По окончании всех строительных работ, включая завершающее звено к аэропорту Montréal-Trudeau, которое откроется в 2027 году, сеть REM будет насчитывать 26 станций и около 67 километров путей. Общая стоимость проекта оценивается в 9,4 млрд долларов.

Новый участок REM обеспечит быстрый и удобный доступ из пригородов и северных районов в центр города, уменьшит нагрузку на дорожно-транспортную систему и улучшит экологию за счёт применения электропоездов. Для пассажиров предусмотрены частые рейсы, современное оборудование и удобные пересадки.

Таким образом, 17 ноября 2025 года Монреаль сделает значительный шаг в развитии устойчивого и высокотехнологичного общественного транспорта, что положительно скажется на мобильности горожан и развитии мегаполиса в целом.

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG