medic
Идём к врачу, не отлыниваем!

Правительство Квебека вновь призвало врачей возобновить переговоры по контрактам

Виктория Христова Окт 21, 2025 Здоровье, медицина, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 38 Просмотров

Правительство Квебека вновь призвало врачей возобновить переговоры по контрактам после недельного затишья. Президент Казначейского совета Франс-Элейн Дюранссо и министр здравоохранения Кристиан Дюбе в совместном заявлении в соцсетях подчеркнули, что цель переговоров — обеспечить лучший доступ к медицинской помощи для жителей провинции.

 

 

Профессиональные объединения врачей — Федерация семейных врачей Квебека (FMOQ) и Федерация специалистов (FMSQ) — критикуют правительство за отсутствие гибкости, особенно в вопросе законопроекта Bill 106, который связывает часть оплаты труда врачей с коллективными показателями эффективности. FMSQ заявляет, что система здравоохранения близка к коллапсу и обвиняет министра Дюбе в срыве переговоров.

FMSQ вновь потребовала вмешательства премьер-министра Франсуа Лего, указывая на высокое напряжение среди 11 000 специалистов и утрату доверия к министру. Президент федерации Винсент Олива в письме Лего обратил внимание на упорство министра и желание наказать врачей вместо совместного решения проблем. Лего, в свою очередь, настаивает, что трансформация системы оплаты необходима для обеспечения доступа к медуслугам.

Стороны расходятся во взглядах: врачи готовы работать над улучшением доступа при условии надлежащего финансирования, однако не принимают Bill 106 в нынешнем виде. В рамках давления врачи прекратили преподавание и наставничество для студентов и ординаторов.

Премьер требует скорейшего возобновления переговоров для урегулирования конфликта и заключения нового рамочного соглашения с учётом законопроекта. Судьба переговоров будет влиять на качество доступа к медпомощи и стабильность системы здравоохранения Квебека.

 

