Правительство Квебека вновь призвало врачей возобновить переговоры по контрактам после недельного затишья. Президент Казначейского совета Франс-Элейн Дюранссо и министр здравоохранения Кристиан Дюбе в совместном заявлении в соцсетях подчеркнули, что цель переговоров — обеспечить лучший доступ к медицинской помощи для жителей провинции.

Профессиональные объединения врачей — Федерация семейных врачей Квебека (FMOQ) и Федерация специалистов (FMSQ) — критикуют правительство за отсутствие гибкости, особенно в вопросе законопроекта Bill 106, который связывает часть оплаты труда врачей с коллективными показателями эффективности. FMSQ заявляет, что система здравоохранения близка к коллапсу и обвиняет министра Дюбе в срыве переговоров.

FMSQ вновь потребовала вмешательства премьер-министра Франсуа Лего, указывая на высокое напряжение среди 11 000 специалистов и утрату доверия к министру. Президент федерации Винсент Олива в письме Лего обратил внимание на упорство министра и желание наказать врачей вместо совместного решения проблем. Лего, в свою очередь, настаивает, что трансформация системы оплаты необходима для обеспечения доступа к медуслугам.

Стороны расходятся во взглядах: врачи готовы работать над улучшением доступа при условии надлежащего финансирования, однако не принимают Bill 106 в нынешнем виде. В рамках давления врачи прекратили преподавание и наставничество для студентов и ординаторов.

Премьер требует скорейшего возобновления переговоров для урегулирования конфликта и заключения нового рамочного соглашения с учётом законопроекта. Судьба переговоров будет влиять на качество доступа к медпомощи и стабильность системы здравоохранения Квебека.

