Рынок жилой недвижимости Канады переживает лёгкое замедление в 2025 году, но эксперты ожидают постепенное восстановление и рост активности к 2026 году. Согласно свежим данным Ассоциации канадской недвижимости (ACI) и аналитическим прогнозам банков, тенденции распределяются следующим образом.

Продажи и цены в 2025 году

Согласно прогнозу ACI , в 2025 году через систему MLS® должно быть продано около 473 000 объектов жилья, что на 1,1 % меньше, чем в прошлом году.​

Средняя цена дома по стране составит 676 705 долларов, снижение на 1,4 % в годовом выражении. Основное влияние оказывают рынки Онтарио и Британской Колумбии, где наблюдается коррекция цен и сокращение числа сделок.

В то же время в большинстве других провинций — от Манитобы до Атлантических регионов — цены растут от 4 % до 8 %, поддерживаемые устойчивым спросом и ограниченным предложением.

Прогноз на 2026 год

ACI и RBC предсказывают ускорение восстановления: рынок должен вырасти примерно на 7,7–7,9 %, достигнув около 509 000 сделок, что станет лучшим показателем с 2021 года.​

Средняя стоимость жилья увеличится на 3,2 %, до 698 622 долларов, возвращаясь к уровню до торговых потрясений.

По оценкам экспертов TD Bank , улучшение будет обеспечено сочетанием более низких процентных ставок, стабилизации инфляции и уменьшения внешнеэкономической неопределённости. Однако доступность жилья по‑прежнему останется проблемой, особенно в Торонто и Ванкувере, где разрыв между спросом и предложением остаётся значительным.​

Региональная динамика

Монреаль демонстрирует устойчивость: цена на дома выросла более чем на 7 % за год. Ситуация на рынке сбалансирована, но без резких скачков.

Калгари приближается к равновесию между спросом и предложением — активность умеренная, цены снизились примерно на 4 % , а запас новых домов достиг семилетнего максимума.

Квебек и Атлантические провинции сохраняют стабильный рост, уравновешивая падение активности в западных регионах.

Влияние макроэкономических факторов

Специалисты ACI отмечают, что рост в 2026 году будет во многом зависеть от нормализации процентных ставок и смягчения торговых конфликтов между Канадой и США, вызвавших неопределённость в 2024–2025 гг.

Кроме того, сильная демографическая динамика (иммиграция и внутренний спрос) продолжит оказывать давление на рынок жилья, поддерживая цены от падения.

Таким образом, 2025 год для канадской недвижимости останется годом выравнивания, а 2026 й — временем постепенного оживления. Рынок движется к мягкому восстановлению, а риск обвала или «пузыря» в ближайшие два года эксперты считают минимальным.

