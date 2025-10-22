Работники технического обслуживания Société de transport de Montréal (STM) объявили очередную забастовку

Работники технического обслуживания транспортной компании Монреаля — Société de transport de Montréal (STM) — объявили очередную забастовку, которая продлится с 31 октября по 28 ноября 2025 года.

Профсоюз Syndicat du transport de Montréal–CSN, представляющий около 2 400 сотрудников, мотивирует своё решение «бесчеловечной упёртостью» руководства STM и отсутствием прогресса после более 115 переговорных встреч.

На данный момент продолжается медиативный процесс, однако, по словам профсоюза, руководство отказывается направлять на переговоры достаточное количество представителей, чтобы учесть интересы обеих сторон. Рабочие намерены отказаться от сверхурочных, проводить замедления работы и временами останавливаться, однако услуги будут поддерживаться в часы пик.

В этом году это уже третья забастовка технических специалистов STM: первая проходила с 9 по 17 июня, вторая — с 22 сентября по 5 октября.

Основные причины конфликта — вопрос оплаты труда, ухудшение условий работы и сильное использование подрядчиков. Профсоюз утверждает, что сохранение квалифицированных сотрудников и нормальных условий труда напрямую влияет на качество и безопасность обслуживания метро и автобусов.

STM выразила сожаление по поводу решения о забастовке и выразила готовность к диалогу с обновленной командой медиаторов, назначенной министром труда Квебека.

Для пассажиров, в частности жителей Монреаля, возможны задержки, снижение частоты и отмены рейсов в указанный период. Рекомендуется заранее планировать поездки и следить за обновлениями на официальных ресурсах STM. Также советуется рассмотреть альтернативные варианты транспорта — например, велосипеды BIXI, такси, карпулинг или пешие прогулки.

Эта забастовка отражает сложную ситуацию в секторе общественного транспорта Монреаля, где экономические и организационные вызовы требуют срочных решений для поддержания качества сервиса.

