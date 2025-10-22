В Канаде Toyota отзывает 7 142 минивэна модели 2025 года Toyota Sienna Hybrid из-за проблем с безопасностью. У части автомобилей может быть неправильно приварена рама второго ряда сидений, что при столкновении может привести к смещению сидений и увеличению риска травм. В связи с этим Toyota рекомендует не перевозить пассажиров на втором ряду до устранения дефекта.

Владельцы, попавшие в отзыв, будут уведомлены по почте и им будет предложено бесплатно обратиться в дилерский центр для замены неисправных рам сидений. Проверить, участвует ли ваш автомобиль в отзыве, можно на официальном сайте Toyota Канада, введя VIN.

Это уже третий крупный отзыв Toyota в Канаде за последний месяц. Ранее в октябре около 32 000 автомобилей были отозваны из-за проблем с задним дисплеем, способным повысить риск аварий. В сентябре был отзыв 70 000 автомобилей из-за проблем с экраном. Toyota продолжает уведомлять клиентов и работать над устранением дефектов.

Важно владельцам следить за официальными сообщениями и соблюдать рекомендации Toyota по эксплуатации и обслуживанию автомобилей во время отзыва. Если нужна помощь с проверкой или подготовкой к сервису, могу предоставить подробные инструкции.

Это отзыв с повышенным вниманием к безопасности, и все работы проводятся бесплатно для клиентов, чтобы обеспечить исправность и безопасность автомобилей.

