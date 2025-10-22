Уровень насилия в школах Квебека продолжает расти, особенно в отношении поддержки школьного персонала

Статистика и последние данные показывают тревожную тенденцию: уровень насилия в школах Квебека продолжает расти, особенно в отношении поддержки школьного персонала.

Согласно опросам, примерно 52% сотрудников системы образования подверглись хотя бы одному акту насилия с начала учебного года. В 2022 году этот показатель составлял 37%, что свидетельствует о существенном ухудшении ситуации.​

Основные формы насилия включают словесные оскорбления, угрозы, физические нападения и даже сексуальные посягательства. Более 700 человек получали угрозы смерти, а 247 — были ущемлены в личных границах. В большинстве случаев жертвами становятся женщины, что говорит о наличии гендерных аспектов в проблеме.

Причины роста насилия связывают с социальными проблемами, отсутствием эффективных мер со стороны властей и недостаточной подготовкой педагогов и сотрудников к работе в условиях агрессии. Несмотря на введённые меры, такие как создание протоколов и проведение тематических недель по профилактике насилия, ситуация остаётся крайне напряжённой.

Профсоюзы требуют принятия более жёстких мер и расширения правовых норм, в частности, включения сферы образования в проект закона о защите прав работников, что, по их мнению, повысит уровень охраны труда и повышения безопасности в школах.

Для системы обучения и поддержки школьных работников крайне важно срочно укрепить меры безопасности, обеспечить психологическую поддержку пострадавших и разработать превентивные программы, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации.

