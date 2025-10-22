За последний год канадский рынок труда остаётся подавленным — многие компании приостановили расширение штатов и не планируют увеличивать численность сотрудников из-за слабого спроса и неопределённости, вызванной торговой войной.

Опубликованный 20 октября 2025 года отчёт Банка Канады по исследованию деловых настроений за третий квартал показывает, что большинство компаний ожидает продолжение слабого спроса на свои товары и услуги.

Текущие тарифы и торговые ограничения снижает покупательскую активность как у корпоративных клиентов (например, на услуги и ремонты), так и у розничных потребителей, а слабая ситуация в жилищном секторе дополнительно ослабляет экономическую активность. Вследствие этого предприятия почти не увеличивают инвестиции и скорее переносят ресурсы на техническое обслуживание.

В частности, планы найма остаются сдержанными — большинство фирм не собираются расширять штат в ближайшие 12 месяцев. Рост заработной платы замедляется: среднее увеличение ожидается на 2,3% против 2,9% годом ранее, что указывает на снижение давления на зарплаты.

Уровень безработицы в Канаде в сентябре вырос до 7,1% с 6,9% в июне, в основном из-за влияния торговых конфликтов и слабой конъюнктуры в производственном секторе.

Оптимизм бизнеса постепенно восстанавливается, но сохраняется осторожность из-за сохраняющейся экономической и политической неопределённости. Ожидания рецессии возросли с 28% до 33% фирм. Потребители также настроены пессимистично: около 64% ожидают экономического спада в ближайшие 12 месяцев.

В целом картина свидетельствует о продолжающемся влиянии торговой войны и глобальной экономической нестабильности на канадский рынок труда, что создаёт сложности для тех, кто ищет работу или хочет сменить место работы в ближайший год.

Для тех, кто ищет стабильную работу или планирует переход на новое место, важно учитывать текущий экономический фон — конкуренция будет высокой, и работодатели станут более избирательными. Рекомендуется наращивать компетенции и быть готовыми к возможным задержкам в карьерном росте.

