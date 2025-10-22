Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Новости За последний год канадский рынок труда остаётся подавленным

За последний год канадский рынок труда остаётся подавленным

Виктория Христова Окт 22, 2025 Новости, Новости Канады, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 21 Просмотров

За последний год канадский рынок труда остаётся подавленным — многие компании приостановили расширение штатов и не планируют увеличивать численность сотрудников из-за слабого спроса и неопределённости, вызванной торговой войной.

Опубликованный 20 октября 2025 года отчёт Банка Канады по исследованию деловых настроений за третий квартал показывает, что большинство компаний ожидает продолжение слабого спроса на свои товары и услуги.

Текущие тарифы и торговые ограничения снижает покупательскую активность как у корпоративных клиентов (например, на услуги и ремонты), так и у розничных потребителей, а слабая ситуация в жилищном секторе дополнительно ослабляет экономическую активность. Вследствие этого предприятия почти не увеличивают инвестиции и скорее переносят ресурсы на техническое обслуживание.

В частности, планы найма остаются сдержанными — большинство фирм не собираются расширять штат в ближайшие 12 месяцев. Рост заработной платы замедляется: среднее увеличение ожидается на 2,3% против 2,9% годом ранее, что указывает на снижение давления на зарплаты.

Уровень безработицы в Канаде в сентябре вырос до 7,1% с 6,9% в июне, в основном из-за влияния торговых конфликтов и слабой конъюнктуры в производственном секторе.

Оптимизм бизнеса постепенно восстанавливается, но сохраняется осторожность из-за сохраняющейся экономической и политической неопределённости. Ожидания рецессии возросли с 28% до 33% фирм. Потребители также настроены пессимистично: около 64% ожидают экономического спада в ближайшие 12 месяцев.

В целом картина свидетельствует о продолжающемся влиянии торговой войны и глобальной экономической нестабильности на канадский рынок труда, что создаёт сложности для тех, кто ищет работу или хочет сменить место работы в ближайший год.

Для тех, кто ищет стабильную работу или планирует переход на новое место, важно учитывать текущий экономический фон — конкуренция будет высокой, и работодатели станут более избирательными. Рекомендуется наращивать компетенции и быть готовыми к возможным задержкам в карьерном росте.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*