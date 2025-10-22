В 2025 году ситуация на ипотечном рынке облегчилась: Банк Канады в сентябре снизил свою ключевую ставку

В 2025 году ситуация на ипотечном рынке Канады немного облегчилась: после двух лет высоких ставок Банк Канады в сентябре снизил свою ключевую ставку на 0,25 % — до 2,5 %, что привело к снижению преференциальной ставки до 4,7 %.

Это решение вызвано ослаблением экономики: во втором квартале ВВП Канады сократился на 1,6 %, инфляция опустилась ниже целевого уровня 2 %, а безработица выросла.​

Текущие ставки по ипотекам (октябрь 2025)

Фиксированная ставка на 5 лет — около 3,84 % – 3,95 % .

Переменная ставка на 5 лет — примерно 3,95 % – 4,05 % .

Преференциальная ставка банков — 4,70 %, что снижает стоимость кредитов с переменной ставкой и линий кредитов под залог недвижимости.

Большинство аналитиков ожидают дальнейшее постепенное снижение ставок — ещё на 0,25–0,50 п.п. до конца 2025 года. Шесть крупнейших банков Канады прогнозируют, что базовая ставка Банка Канады к декабрю 2025 года снизится до 2,25 %, а в течение 2026 года останется в диапазоне 2,0–2,25 %.​

Что это значит для покупателей жилья

Снижение ставок уменьшает стоимость кредитов и способствует оживлению рынка недвижимости. Например:

перепродажи домов и квартир станут доступнее для семей, планирующих покупку большего жилья без спешки продавать старое;

заемщики смогут легче использовать накопленную «домашнюю» капитализацию (equity) через линии кредита или рефинансирование;

более мягкая денежная политика поддержит спрос на ипотечные кредиты в крупных городах, включая Монреаль и Торонто.

Однако около 60 % всех ипотек в стране подлежат продлению в 2025–2026 гг., и большинство из них впервые с 2021 года столкнутся с реально более высокими платежами. Даже с понижением ставок ежемесячные выплаты увеличатся в среднем на 10 % в 2025 году и на 6 % в 2026 году по сравнению с уровнем 2024 года.​

Таким образом, 2025 год стал переломным моментом: процентные ставки начали снижаться, но остаются относительно высокими, а рынок жилья постепенно стабилизируется после периода перегрева. Для тех, кто планирует покупку нового дома или рефинансирование, ближайшие полгода представляют собой окно возможностей, особенно до возобновления роста спроса и цен в 2026 году.

