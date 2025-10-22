Подписаться на рассылку
Свежий выпуск еженедельника Деловой Монреаль
Выбор редакции В 2025 году канадцы столкнутся с заметным ростом цен на конфеты к Хэллоуину
Coruge
Тыквы - непременный атрибут двух октябрьских праздников - Дня Благодарения и Хэллоуина.

В 2025 году канадцы столкнутся с заметным ростом цен на конфеты к Хэллоуину

Виктория Христова Окт 22, 2025 Выбор редакции, Новости, Новости провинции Квебек Оставить комментарий 14 Просмотров

В 2025 году канадцы столкнутся с заметным ростом цен на конфеты к Хэллоуину — ожидается увеличение расходов на сладости на 10–20% по сравнению с прошлым годом. Основная причина — так называемая shrinkflation, когда производители уменьшают размер упаковок и порций, не снижая цены. Например, шоколад теперь выпускается в меньших кусочках из-за увеличения стоимости какао и других входящих материалов.

 

 

В магазинах подготовка к Хэллоуину сопровождается высокими ценами: коробка из 50 конфет стоит от 8,97 долларов в Walmart до 11,99 долларов в аптеке Jean Coutu до налогов. Приобретение упаковок по 100 штук не гарантирует экономии — цены варьируются от 16,99 до 28,99 долларов в разных сетях. Эксперты советуют покупать сладости в аптеках или магазинах низких цен, где можно найти более выгодные предложения, так как скидки в супермаркетах в этом году редки.

Дополнительное удорожание связано с ростом затрат на упаковку и транспортировку. Несмотря на все это, канадцы, особенно семьи с детьми, проявляют большую щедрость: фактически, в расчёте на количество детей и кусочков конфет, которые раздают за дверь, расходы растут — сейчас на одного ребёнка дают больше конфет, компенсируя уменьшение порций.

Таким образом, Хэллоуин-2025 заставит покупателей потратиться больше, чтобы сохранить традиции весёлого и щедрого праздника, несмотря на экономические трудности и инфляцию размеров конфет.

 

Подробнее об этой и других новостях Монреаля можно узнать на нашей Телеграм-странице https://t.me/NewsCMG

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале.

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Читайте актуальные новости каждый день. Не пропустите главные события!

Подпишитесь на ежедневную рассылку новостей о Канаде, Квебеке и Монреале. Введите ваш адрес электронной почты в поле внизу.

Добавить комментарий

Теги

Копирование и репродукция новостных материалов - исключительно с разрешения администрации сайта WEmontreal
© Copyright 2025, Wemontreal. All Rights Reserved | Powered by Wemontreal

Please fill the required fields*